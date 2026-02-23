Звідти планували наступ: ЗСУ знищили критично важливу переправу росіян на Запоріжжі

Українські сили знищили міст в окупованій Василівці, який був критично важливим для російської логістики і наступу в напрямку Запоріжжя. Відновити переправу практично неможливо, оскільки українські дрони не дадуть російським інженерам навіть наблизитися до мосту.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що ситуацію для росіян ускладнює ще й потепління.

Чи зупинять удари по мосту російський наступ на Запоріжжя?

Кілька точних ударів повністю вивели міст з ладу. Росіяни встигали латати дірки вдень, але нічні удари поставили остаточну крапку.

Міст вийшов з "чату" і його треба будувати заново. Але для цього потрібен абсолютний спокій, якого не буде. А з урахуванням аномально теплої зими та майбутніх повеней це вдвічі критичніша втрата для росіян,

– зазначив Андрющенко.

Навіть річки, що майже зникли після підриву Каховської ГЕС, наповняться водою. Це означає, що для просування на Запоріжжя росіянам доведеться форсувати водні перешкоди або облаштовувати нові переправи.

"Різниця між мостом і понтонною переправою – колосальна, бо міст дозволяє швидко та непомітно перекинути техніку, тоді як розгортання понтонів – це відкрита і вразлива операція, справжнє пекло з погляду безпеки", – пояснив Андрющенко.

Василівка була одним з пріоритетних напрямів для зосередження російських сил і підготовки наступальних операцій – це підтверджували ще тижневі зведення про переміщення військ. Тепер росіяни зіткнулися з реальними технічними проблемами, і наступати їм буде значно складніше.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Денис Попович наголосив, що українські сили провели в районі Гуляйполя контратаки з метою стабілізаційних заходів. Багато хто каже про контрнаступ, але цей наратив кинули російські так звані воєнкори. Це не контрнаступ, як би нам не хотілося б в це повірити. Головна мета цих дій українського війська, на його думку, – зупинити та зірвати плани Росії щодо наступу на цій ділянці фронту весною та влітку.

Що ще відомо про ситуацію на Запорізькому напрямку?