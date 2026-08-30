Сили оборони знищили "Панцирь-С1" і розгромили склади й пункти управління ворога

Українські військові продовжують системно нищити ключові об'єкти противника як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу ворога. Чергова серія точних ударів позбавила окупантів важливих пунктів управління, складів боєприпасів та дороговартісної техніки.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, протягом 29 серпня та в ніч на 30 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей ворога. Завдяки вдалим операціям захисники знищили російську техніку та знешкодили кілька стратегічних об'єктів окупантів.

Деталі точкових ударів

На Донеччині українські військові уразили склад БпЛА підрозділу "Рубікон" у Харцизьку та пункт управління безпілотниками в районі Чумацького. Також під удари потрапили пункти управління противника в Суходольську на Луганщині та склади матеріально-технічних засобів у Бердянському, Гірнику та Красносільському в окупованому Криму.

Крім того, у Кадіївці на Луганщині було уражено склад боєприпасів загарбників, а в Павличах Брянської області росії – ворожу радіолокаційну станцію.

За підтвердженими даними, 27 серпня 2026 року в районі Клетні на Брянщині вдалося повністю знищити зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!,

– резюмували в Генштабі.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, напередодні українські оборонці завдали ударів по базах БпЛА в Донецьку й Криму, а також знищили російський ЗРК "Бук-М3".

Нагадаємо й про те, що протягом ночі 30 серпня були атаковані аеродроми ворога у Єйську та Міллерово. Крім того, під удар ворога потрапив НПЗ у Ленінградській області країни-агресорки.

Водночас Україна має намір суттєво наростити виробництво та застосування далекобійних безпілотників для ударів по території Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що в перспективі їхню кількість планують збільшити більш ніж утричі – до 1000 дронів на добу.