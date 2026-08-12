Звільнено 26 населених пунктів: Зеленський повідомив про успіхи наступу на важливому напрямку

Українські захисники провели потужну та ретельно сплановану наступальну операцію на кількох важливих ділянках фронту. Активні дії Десантно-штурмових військ та суміжних підрозділів дозволили суттєво відкинути ворога й звільнити велику територію.

Про результати тривалої наступальної операції на Олександрівському напрямку повідомив президент Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі. За його словами, активні дії українських сил тривали із січня по серпень 2026 року.

Результати наступу на Олександрівському напрямку

Із січня підрозділи ДШВ та залучені сили повернули під контроль України 745 квадратних кілометрів території. Загалом від загарбників очистили 26 сіл у Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

У ході операції окупаційний контингент зазнав суттєвих втрат: щонайменше 9550 російських військових загинули, а ще понад 6600 отримали поранення. Окрім цього, українським захисникам вдалося значно поповнити обмінний фонд.

Ця наша наступальна операція виконана чітко – саме так, як і було визначено,

– підкреслив Зеленський.

Про перебіг боїв, досягнуті результати та подальші кроки українського війська президенту особисто доповіли Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, начальник Генштабу Ігор Скибюк і командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол.

Перебіг операції

Драпатий повідомив, що 29 січня почався перший етап наступальної операції на Олександрівському напрямку.

За перший етап було звільнено близько 450 квадратних кілометрів території.

В ході другого етапу, який розпочався з 5 травня і фактично триває в серпні, було звільнено та відновлено контроль над 490 квадратними кілометрами.

Звільнено на другому етапі 12 населених пунктів: 8 – Дніпропетровська область, 4 – Запорізька область.

Станом на сьогодні ДШВ у складі 4 бригад і 2 штурмових полків за крайній тиждень звільнили близько 15 квадратних кілометрів української території.

Як повідомили у Генштабі, було звільнено такі населені пункти як Березове, Воскресенка, Грушівське, Запорізьке, Зелений Гай, Зірка, Злагода, Калинівське, Красногірське, Маліївка, Мирне, Новогеоргіївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Новохатське, Олександроград, Піддубне, Привілля, Привільне, Рибне, Січневе, Степове, Тернове, Толстой, Цегельне, Ялта.

Звільнені населені пункти: дивіться відео

До слова, аналітики ISW зауважували, що на Олександрівському напрямку росіяни продовжують атакувати, але підтверджених успіхів не мають. А один із російських мілблогерів навіть визнав, що українські військові нещодавно повернули 26,7 квадратного кілометра території на напрямку Комара.