Наєв заявив про повернення Дніпроенергії на Донеччині під контроль ЗСУ
- Українські війська звільнили населений пункт Дніпроенергія на Донеччині, знищивши понад 9500 окупантів та сотні одиниць ворожої техніки.
- За два місяці командування вдалося знизити втрати українських військових на 20% і покращити тактичне положення, зокрема завдяки ударним БпЛА.
Українські захисники звільнили населений пункт Дніпроенергія. За два місяці командування генерал-лейтенант Сергій Наєв також повідомив про знищення понад 9500 окупантів та сотень одиниць ворожої техніки.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Це стало можливим завдяки успішному контрнаступу та злагодженій роботі штурмових підрозділів, артилерії та аеророзвідки.
Читайте також Сили оборони розтрощили ворожу колону з 16 броньованих машин і понад 100 бійців на Донеччині
ЗСУ просуваються вперед
За два місяці командування групою, за словами Наєва, вдалося знизити втрати українських військових на 20%, покращити тактичне положення на критичних ділянках фронту, а також завдати ворогу значних втрат:
– близько 9500 ліквідованих окупантів,
– 51 танк,
– 166 бойових броньованих машин,
– 819 одиниць автотехніки.
Близько 70% втрат ворога завдано за допомогою ударних БпЛА, серед яких – "Генерал Черешня", "Baton", "Тінь", "Vyriy Pro", "Mavic 3 Pro" та "Autel MAX 4T". Загалом українські бригади отримали 3433 безпілотники завдяки міжнародним партнерам.
Попри спроби ворога прорвати оборону, зокрема на напрямках Веселе – Скудне, усі атаки були відбиті. В одному з останніх боїв знищено 4 танки, 9 ББМ, 3 бронеавтомобілі та понад 100 окупантів.