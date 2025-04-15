Наєв заявив про повернення Дніпроенергії на Донеччині під контроль ЗСУ

Українські захисники звільнили населений пункт Дніпроенергія. За два місяці командування генерал-лейтенант Сергій Наєв також повідомив про знищення понад 9500 окупантів та сотень одиниць ворожої техніки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Це стало можливим завдяки успішному контрнаступу та злагодженій роботі штурмових підрозділів, артилерії та аеророзвідки.

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ЗСУ просуваються вперед

За два місяці командування групою, за словами Наєва, вдалося знизити втрати українських військових на 20%, покращити тактичне положення на критичних ділянках фронту, а також завдати ворогу значних втрат:

– близько 9500 ліквідованих окупантів,

– 51 танк,

– 166 бойових броньованих машин,

– 819 одиниць автотехніки.

Близько 70% втрат ворога завдано за допомогою ударних БпЛА, серед яких – "Генерал Черешня", "Baton", "Тінь", "Vyriy Pro", "Mavic 3 Pro" та "Autel MAX 4T". Загалом українські бригади отримали 3433 безпілотники завдяки міжнародним партнерам.

Попри спроби ворога прорвати оборону, зокрема на напрямках Веселе – Скудне, усі атаки були відбиті. В одному з останніх боїв знищено 4 танки, 9 ББМ, 3 бронеавтомобілі та понад 100 окупантів.