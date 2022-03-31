ЗСУ звільнили від російської окупації низку населених пунктів на Запоріжжі

Українські бійці у декількох напрямах просунулися на Запоріжжі. Вони відбили у ворога низку населених пунктів, залишивши з "другої армії світу" лише купу металобрухту.

У звільненні населених пунктів на Запоріжжі взяли участь десантники ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони Запорізького краю.

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Станом на 31 березня звільнені від російської окупації населені пункти:

Затишшя,

Малинівку,

Веселе,

Зелений Гай,

Червоне.

Розбита техніка на Запоріжжі / Фото з телеграму Сухопутних військ ЗСУ

Зазначимо, що українські військові продовжують успішно давати відсіч ворогові. Так, станом на ранок 31 березня окупанти не дорахуються вже 17 500 своїх військових. Крім того, понищено сотні одиниць російської техніки.

Втрати ворога станом на 31 березня

Особовий склад – 17 500 осіб.

Танки – 614 одиниць.

Бойові броньовані машини – 1735 одиниць.

Артилерійські системи – 311 одиниць.

РСЗВ – 96 одиниць.

Засоби ППО – 54 одиниць.

Літаки – 135 одиниць.

Гелікоптери – 131 одиниця.

Автомобільна техніка – 1201 одиниця.

Кораблі / катери – 7 одиниць.

Цистерн з паливом – 75 одиниць.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 одиниць.

Спеціальна техніка – 22 одиниць.

Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що цифри приблизні. Точно підрахувати ані втрати серед особового складу, ані серед техніки неможливо через ведення бойових дій.

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