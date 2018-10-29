ЗСУ – единственное, что сдерживает русский мир на Донбассе

Нет, конечно есть еще СБУ, есть погранцы, НГУ, есть дипломаты, есть политики, которые работают над связями Украины с другими странами и получением помощи, статусов партнеров и всего прочего.

Но именно на войне, в окопах между боевиками "дыры" и каждым из нас, стоит армия.

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Та самая армия, которой не было 5 лет назад. Та самая армия, которая сейчас упакована, выглядит и работает не хуже, а иногда и лучше натовских коммандос. И это заслуга определенного круга людей. Это ежедневная и кропотливая системная работа. Работа, которая еще не завершена.

Работа, которая еще в процессе. Причем армия – это не отдельный Вася или Петя. Не может благополучие условного Васи быть выше благополучия всей армии, каким бы хорошим парнем этот Вася не был. Потому что по совокупности качеств, армия "со всеми недостатками, слезами и припадками", эффективнее отдельного Васи и Пети.

И нельзя, если мы хотим пользы для армии, в угоду Васе, начать валить все в армии, потому что Вася заслуженный, хороший и вообще нам нравится. И Вася так хочет. А его командир не нравится Васе и нам не нравится, а еще он не слушает того, чего мы от него хотим. Наша армия сейчас, как живой, растущий организм.

Со своими детскими болезнями. В 2014 году нужно было очень много помогать, потому что не было ничего. Ни формы, ни снабжения, ни фронтовой медицины, ни эвакуации. Даже еды иногда не было. Но это было 4,5 года назад.

Каждый день, сотни и тысячи людей работают над развитием и над устранением недостатков. Над преодолением детских болезней. Нужна ли сейчас помощь армии? Безусловно нужна. И не меньше чем в 14-м. Просто нужна она в других вопросах.

Да, это сейчас сложнее и дороже чем в 2014-2015-м. Но нужно только то, что приносит пользу и что исправляет какую-то не правильную ситуацию. А лучше системно искореняет возникновение не правильных ситуаций.

Армия нуждается в том, что нужно ей, для эффективного ведения войны, а не в том, что можно использовать отдельным людям для собственного пиара и разгона зрады, опять-таки ради политических амбиций.

Огульно набрасывая на армию и на министерство обороны — это значит не видеть (или умышленно не замечать) того, что произошло за 4,5 года. Я два года читаю о массовых увольнениях. Давайте реально, если бы все так было, то сейчас не было бы кому служить.

Но вместо этого, при детальном рассмотрении, я вижу миграцию в другие подразделения. При выходе с фронта, до 20-25% личного состава увольняется или переводится. А при заходе на фронт, на эти же проценты прирост.

Нельзя помогать отдельному человеку и хаять при этом всю систему, позиционируя себя человеком помогающим армии. Если ты так делаешь, значит ты помогаешь отдельному человеку, а не армии.

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Нельзя начинать свою политическую карьеру на критиканстве армии, позиционируя что хочешь лучшего чем есть сейчас. Нельзя разломать воюющую армию для того, чтобы потом начать создавать "правильную". Потому что армия сейчас воюет.

Потому что потом, "правильную" армию, но уже из тебя, будут создавать боевики "дыры" и рускомировцы. Нельзя громить решения не предлагая лучших решений. Нельзя разрушать, не построив предварительно новое. У нас война 5-й год.

И она не развивается и не переходит в большую войну, не благодаря тому, что волонтеры такие волонтеры, а радикалы такие радикалы. А благодаря тому, что у нас есть армия, которая уже в состоянии не просто показывать зубы, но и побеждать.

Каждый человек, каждый волонтер, активист, политик, как бы много он не сделал для армии раньше, просто обнуляет все хорошее им сделанное в тот самый момент, когда начинает набросы ради набросов, критиканство ради своих "шкурняков" и амбиций.

В тот момент, когда человек начинает ставить себя и свои интересы выше того, чему он помогает, этот человек лично для меня умирает, как волонтер, как политик, как патриот.

Поэтому не нужно мне рассказывать кто и сколько сделал в 14-м и 15-м, если сегодня человек начал ломать и разваливать то, что сделано другими только потому, что в этом новом ему нет места. Нравится кому-то или нет, но армия сегодня – это результат работы сотен тысяч людей.

В том числе Бирюкова, Петрени, Марченко. В том числе никому не известных, но впахивающих по 12 часов в сутки. В том числе Полторака и Муженко. Причем и без поддержки Порошенко это было бы невозможно.

Эти люди, каждый в отдельности и все вместе и есть тот огромный организм, который родился в 14-м году и очень вырос за эти небольшие годы.

И если кому из волонтеров и общественников кажется, что в нынешнем развитии для него нет места в этом процессе, то это ему не кажется. Это так и есть. Значит армия не нуждается больше в том формате помощи, которую они оказывали.

Или найдите другой или не мешайте, стараясь откатить все в 14-15 год, когда вы на лихом коне, с шашкой в руках, решали все проблемы. Уже нет ни таких проблем, ни необходимости их решать таким.

Не нужно мешать армии только ради того, чтобы сохранить себе место под солнцем в Верховной Раде или в каком-то иллюзорном списке волонтеров.

Все что не помогает развитию – вредит ему. Цена этого развития – время, которое выиграли ребята в 14-м и 15-м годах. Они это сделали, для того, чтобы система пришла в себя и начала работать. И те, кто готовы перечеркнуть ту огромную цену, заплаченную в начале войны, те не должны рассчитывать на снисхождение, или что их защитит сделанное ими ранее.

Не можешь помогать – не мешай. У нас в отношении к армии сейчас важнее принцип "не навреди", чем любимое многими – "весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем". Не будет никакого "затем".

Гарантией нашего "затем" является армия. Армия, которая сейчас воюет. Просто не нужно забывать, что война продолжается.

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Автор: Роман Доник; Источник: Site.ua