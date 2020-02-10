Зсуви ґрунту у Києві: будинки у центрі можуть опинитися у яру

У Києві кілька приватних будинків у центрі ризикують опинитися у яру. Через зсув ґрунту схили з усіма будівлями повзуть вниз. Чиновники заспокоюють, що для столиці – це звична річ. Власники ж землі б'ють на сполох, бо бояться опинитися у земляній пастці.

Частинку свого подвір'я і сарай вже втратив киянин Микола Татарчук. Сталося це у 2007 через зсув ґрунту, сім'я "грішить" на сусідню багатоповерхівку.

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Микола Татарчук сказав, що коли будівельники бурили шурфи під палі, то порушили потік підземних вод. Згодом приходили працівники ЖЕКу та пообіцяли обгородити яр.



Будинки стоять на схилі

У сусідів Миколи не краща ситуація. У Валентини Галімової, яка живе поруч, яр поглинає по метру землі щороку.

Був здоровенний горіх, поляна. У 2007 році зранку, ще не було 6 годин, як воно все рухнуло,

– пожалілася киянка.

У профільному комунальному підприємстві кажуть, що ситуація контрольована. Там активність зсувних процесів пояснюють, що на вулиці Адмірала Ушакова немає побутової каналізації, тобто йде додаткове водозачищення ґрунтів.

Що відомо про зсуви у Києві?Місто частково стоїть на пагорбах, тож зсуви – це вічна проблема столиці. У столиці понад 100 потенційно небезпечних ділянок і 50 з них щомиті ризикують сповзти у Дніпро. Наразі на балансі управління протизсувних робіт перебувають 33 кілометри підпірних стін і 65 кілометрів дренажних систем. Укріплюють лише найбільш аварійні.



У Валентини Галімової яр поглинає по метру землі щороку

Укріплення схилів по вулиці Адмірала Ушакова є лише у планах. Адже спершу потрібно розробити проєкт. У профільному управлінні зізналися, що працювали над ним ще у 2013 році. Проте далі справа не пішла – займалися більш аварійними ділянками. Та зрушення є: два тижні тому намітили межі проєктування.