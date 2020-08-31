Існують версії, що головний ворог кота – огірок, а також, що коти здатні лікувати людей, коли просто лягають на хворе місце. А ще чорний кіт, що перебіг дорогу, нібито може нашкодити. Який факт є правдою, а який міф – читайте далі.

Історію неймовірного кота Оскара – читайте у програмі "Обережно, міф!" на 24 каналі.

Дивовижна історія кота Оскара, який передбачав смерть

У 2005 році в будинку для літніх людей в американському Провіденсі завівся кіт. Нічого дивного, але персонал помітив, що ті пенсіонери, біля яких кіт спав, помирали за кілька днів.

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Прогноз був настільки точним, що медики почали дзвонили родичам, аби ті приїхали попрощатися. Так кіт Оскар провів "на той світ" 50 людей. Йому пізніше навіть присвятили цілу серію в популярному фільмі "Доктор Хаус".

Це тварина, яка живе між світами. Є така теорія. З'єднується матеріальний і не матеріальний світ,

– пояснила експертка міжнародної категорії WCF Тетяна Дячук.

Вивчаючи поведінку Оскара, вчені зійшлися на думці, що кіт просто вловлював запах відмираючих тканин і він йому подобався. А доктор Хаус знайшов ще логічніше пояснення. "Кішка не передбачала смерть, а просто шукала тепле місце, а таких хворих вкривали зігріваючою ковдрою", – сказав головний герой у фільмі.



Кіт Оскар / Фото catster

Міф 1. Коти зцілюють людей

Головний редактор інформаційних проєктів 24 каналу Анатолій Яворський зауважив, що у його житті була історія, коли кіт лягав на хворе місце. "Я отримав травму на футболі та лежав з гіпсом. Кішка приходила, лягала на гіпс і так лежала годинами. Раніше такого не було. А тут саме на ногу і годинами лежала. Виступала певним лікарем", – розповів Яворський.



Кіт лягаю на болюче місце господаря / Фото joy-pup

Співачка Марина Одольська зазначила, що у котів є властивості своєю енергетикою забирати погане. Однак після такого самим тваринам теж стає погано.

В мене таке було, коли хтось в сім'ї хворів і одужував, то одна з кицьок помирала,

– сказала Одольська.

Водночас Дячук запевнила, що коти дуже відчувають біополе людей та дійсно можуть лікувати хвороби свого господаря. Однак це точно не зцілення, адже цьому є наукове пояснення. Також тварина відчуває, хто обдурює. "Температура тіла кішки вища, ніж у людини. Вона своїм теплом намагається загладити і заспокоїти людину. І у неї підвищується метаболізм – потік крові до органу, який болить", – пояснила експертка.

Довідка. Температура тіла кота – 38,6 градуса. У такий спосіб людина для кішок – прохолодний об'єкт, а травма на людині – це запальний процес, де температура вища. Коли кіт ще й треться мордою об людину – це не обов'язково від великої любові. Так він залишає свій запах, щоб всі знали, що господар – його власність.

Міф 2. Коти люблять не людей, а місце

Існує міф, що собака звикає до людини, а кіт – до місця. "Розвінчую цей міф. Його придумали люди, які хочуть, щоб всі були як собаки – вибачали все. Терпіли від людей все. Люди підступні, а коти щирі", – заявила Одольська. Яворський пояснив, що коли коти мандрують з господарями, то туляться саме до них, а коли приїжджають додому – у тварин немає ейфорії через те, що вони вже на своєму місці.

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"Більш відданої тварини, ніж собака – не існує. Однак кішка – у ній вся любов. Вона дуже стримана, спокійна. Це та тварина, яка рідко виражатиме свої почуття.Однак якщо раптом щось станеться з господарем – коти дуже страждають", – сказала експертка Дячук.

Міф 3. Собака – найгірший ворог кота

Яворський вважає це класичним міфом, як про вовка і зайця. Так думає і співачка Одольська. "Це реально міф. Легенда, яка йде з покоління в покоління. Ми нав'язуємо це нашим тваринам", – сказала вона.



Собаки і коти насправді не ворогують / Фото senfil

Кішки більш наглі. Собака відкрита, вона хоче спілкуватись, а кішка – у ній інша фізіологія. Спить, відпочиває іне хоче, щоб собака її облизувала. Їй не подобаються фізичні моменти, – зауважила Дячук.

За словами Яворського, буває, коли в одних господарів є і кіт, і собака – у такому випадку вони "абсолютні друзі", адже діляться їжею і часто собака захищає кота.

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Міф 4. Кіт – нічне створіння

Коти більш нічні створіння, ніж люди. І вони справді вночі полюють вдало. Однак сказати, що зір особливий – це теж один з міфів. Коти не бачать вночі, але чудово орієнтуються. Все завдяки вусам, які нібито антени.

Це один з основних елементів для кота. Це і орієнтир вночі, і визначають температуру корму. Головний інструмент аналізу навколишнього світу, – пояснив Яворський.

Міф 5. У кота – 9 життів

Яворський зазначив, що зрозуміло, на чому базується цей міф. Адже часто коти хворіють, а вже через 2 дні здорові бігають. Як і всі істоти кіт має одне життя. Однак його організм більш адаптований до життя, ніж людський.



Те, що у кота 9 життів – міф / Фото pets2

Водночас Одольська впевнена, що в деяких випадках кіт точно має декілька життів. "Коли в мене було багато котів, одна з дівчаток потрапила в зуби до сусідської собаки – він просто навпіл її перекусив. Я повезла до ветеринара і кицьку врятували. Я точно знаю, якби це сталося з людиною, вона б не вижила. А кішка вижила", – пояснила вона.

Однак історія про 9 життів у кота – справді міф. Ще з тих часів, коли котів вважали магічною нечистю. Вірили, що за життя відьма може перетворювалася у кота рівно 9 разів. От і пояснення.

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Міф 6. Чорний кіт – до біди

Ставлення до чорних котів різне. До прикладу, у Британії чорний кіт – це удача. Кіт перебіжить дорогу в Британії – це теж добре. "Це все забобони. Від бабусі до онучки. Більше жінки по цьому", – сказала Одольська.



У Британії вважають, що чорний кіт приносить успіх / Фото apostrophe

"Я по 10 – 15 хвилин стояв і чекав, коли хтось не пройде. А якщо поспішаєш, то і плювали, і спиною вперед проходили, і тримались за ґудзики. Весь арсенал міфологем людських", – зауважив Яворський.

Міф 7. Коти бояться води

Пояснення одне – коти не пристосовані до того, щоб митися. Ні в живій природі, ні вдома. "Вони не люблять насилля над собою. Якщо кота залишити з водою наодинці – вона буде бавитись", – розповіла Дячук.

"От наш котик любить вмиватися. Залазить у ванну чи раковину, ми відкриваємо йому водичку і він собі миє лапки і обличчя", – сказав Яворський.

Цікаво! Більшість котів не може перетравити молоко. Відбиток котячого носа – так само унікальний, як і людського пальця. А ще коти сплять 70% свого життя.