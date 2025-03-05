У Bild описали три основні сценарії розвитку подій після суперечки Зеленського і Трампа

Нещодавній конфлікт у Білому домі вплине на хід подій у світі. Однак різні експерти розходяться у своїх прогнозах.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bild. Видання зібрало 3 основні сценарії можливого розвитку ситуації.

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Який найпохмуріший сценарій

Військовий експерт Карло Масала, професор Мюнхенського університету Бундесверу, вважає, що все може закінчитися без будь-яких гарантій безпеки для України. А нещодавня заява Володимира Зеленського – перший крок у цьому напрямку.

Зеленський їде до Вашингтона, підписує сировинний договір, який Трамп йому запропонує, і сподівається, що після цього постачання зброї відновиться,

– прогнозує події найближчих днів Масала.

І навіть підписання угоди не стане закінченням "принижень" президента України, адже США наполягатимуть на виборах, сподіваючись на перемогу проросійського кандидата.

А потенційний "мирний договір" із Росією протримається лише за президентства Трампа, опісля Путін знову нападе на Україну, а можливо й на країни Балтії чи Молдову.

Похмурий сценарій №2

Політолог і професор Кельнського університету Томас Йегер припускає поділ Європи на сфери впливу США й Росії – так звану "Ялтинську конференцію 2.0".

Він вважає, що публічна суперечка в Овальному кабінеті була підготовкою до оголошення спланованої заздалегідь зупинки військової допомоги Україні, а Зеленський і Трамп ніколи не домовляться.

Україні доведеться оборонятися залишками озброєння та з підтримкою Європи, яка, на жаль, не зможе повною мірою компенсувати допомогу США. Тож Путін, ймовірно, посилить обстріли великих міст і завдасть значно більше руйнувань.

За словами Йегеря, Україна зможе протриматися без США "кілька місяців, можливо, рік" – усе залежить від того, наскільки швидко Путін наростить озброєння.

Який відносно позитивний сценарій для України

Оцінка Стефані Бабст, експертки з питань НАТО, є найбільш оптимістичною для України. На її думку, Росія навряд зможе досягнути значних територіальних успіхів, навіть у разі припинення військової допомоги США.

Якби російська армія була настільки сильна, як про це говорять, вона б уже просунулася далі в Донбасі. І вони б уже відбили свою власну Курську область. Але вони просуваються лише невеликими кроками, сплачуючи за це величезну ціну в людях і техніці,

– зазначила Бабст.

Попри запізнілу й недостатню західну допомогу Україна змогла захистити дві третини своєї території й розгромити Чорноморський флот. Тож, на думку експертки, тиснути на Путіна можна навіть із лише європейською підтримкою. Проте за стіл переговорів агресор сяде, "якщо Росія дійсно отримає болючий удар".

До слова, речник Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що зупинка американської допомоги стане "найкращим внеском у справу миру". До цього США буцімто були "головним постачальником цієї війни".