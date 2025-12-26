На Львівщині у горах зупинився підйомник: у повітрі застрягли 80 людей
- На горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник з понад 80 людьми.
- Рятувальники ДСНС зняли 63 людини, з них 35 дітей, і роботи над порятунком тривають.
На горі Захар Беркут сталася надзвичайна ситуація – там зупинився крісельний підйомник із десятками людей. На місці понад дві години працювали рятувальники.
Про це пише 24 Канал
Що відомо про надзвичайну ситуацію?
На горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник, на якому перебувають близько 80 людей.
На місці працюють гірські рятувальники ДСНС. Станом на 13:10 уже зняли 42 людини, з них 22 дитини,
– йдеться у повідомленні.
У горах зупинився підйомник з людьми / Фото ДСНС
Гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут через 2 години з моменту зупинки підйомника.
Надзвичайники зняли 78 людей, з них 39 дітей. На місці працювали 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки ДСНС.
Що відомо про погоду на найближчий час?
Рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки. 27 грудня вдень у західних областях України, крім Закарпатської області очікуються пориви вітру. Очікується також сніг.
Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Також може спостерігатися ускладнення руху транспорту.