Київ відреагував на таємну зустріч росіян і німців у Баку щодо завершення війни

12 – 14 липня у Баку відбулася таємна зустріч щодо завершення війни в Україні. У ній взяли участь колишні посадовці з Німеччини та Росії

У коментарі журналістам речник МЗС Георгій Тихий назвав цю зустріч настільки ж таємною, наскільки й неважливою, передає 24 Канал.

Як у МЗС коментують переговори у Баку?

За словами Тихого, Україна жодному з учасників тих секретних переговорів не надавала права говорити від свого імені. Ці перемовини не мають жодного значення для реального мирного процесу.

Якісь люди, чиї імена вже практично не гугуляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля,

– пояснив речник МЗС.

Нагадаємо, що про таємну зустріч щодо України повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв. За його словами, вона відбулася без його погодження та відома.

За повідомленнями ЗМІ, до неофіційної німецької делегації входив колишній керівник апарату канцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній керівник землі Бранденбург Маттіас Платцек. Росію представляли кілька соратників Путіна. Це Валерій Фадєєв, який очолює раду президента Росії з питань громадянського суспільства та прав людини, та Віктор Зубков, який колись був віцепрем'єр-міністром диктатора, а зараз очолює раду директорів державного енергетичного конгломерату "Газпром".

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що йому нічого не відомо про цю зустріч.

Зауважимо, що за даними ЗМІ, Володимир Путін не буде готовий до реальних переговорів, допоки не захопить Донбас.