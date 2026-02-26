У Женеві розпочалась двостороння зустріч із делегацією США: Умєров сказав, що обговорять

У Женеві розпочалась двостороння зустріч української та американської делегацій у межах переговорного процесу. Сторони планують обговорити економічну підтримку України, підготовку до наступного раунду перемовин за участі Росії та гуманітарні питання.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Які питання сьогодні у Женеві обговорять представники США та України?

Сьогодні, 26 лютого, у Женеві розпочалась зустріч представників України та США у межах мирного врегулювання війни в Україні.

Нині Київ представлятимуть Рустем Умєров, Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак. Від Вашингтону будуть присутні Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

За словами Умєрова, переговорні команди мають на меті обговорити низку важливих питань у рамках мирної угоди, зокрема механізми економічної підтримки й відновлення України після війни, а також інструменти залучення інвестицій та довгострокову спрівпрацю країн.

Ще одним ключовим питанням цієї зустрічі є гуманітарний напрям угоди. Мовиться про питання обмінів військовополоненими.

Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян,

– наголосив секретар РНБО.

Водночас Умєров повідомив, що разом із Арахамією планує окремо поспілкуватись про підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони. За його словами, перед цим етапом варто узгодити позиції та виробити спільний підхід для подальшої роботи.

