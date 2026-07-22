Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустрінеться із держсекретарем США Марко Рубіо. Зустріч запланована на 23 липня у Манілі.

Російського урядовця цитує пропагандистське росЗМІ ТАСС.

Що відомо про зустріч Лаврова та Рубіо?

За словами глави російського МЗС, зустріч із Рубіо погоджена і має відбутися у четвер у першій половині дня.

Лавров каже, що планує поцікавитися у держсекретаря США словами президента Дональда Трампа про можливість швидкого врегулювання війни в Україні.

Крмі того, він додав, що Москва виходить із того, що "Сполучені Штати поки не відмовилися від своїх пропозицій, озвучених під час переговорів в Анкориджі".

Водночас Марко Рубіо підтвердив, що зустрінеться із Сергієм Лавровим та обговорить з ним війну в Україні.

Він також стверджує, що війна "багато чому завадила" у співпраці Вашингтона та Москви в інших питаннях. До того ж, за словами Рубіо, сторони є двома найбільшими ядерними державами світу, тому "було б необачно та безвідповідально, якби ми не розмовляли. Ми повинні мати стосунки з російським урядом".

Ми вважаємо, що для Росії було б добре, якби ця війна закінчилася. США залишаються відкритими та готовими відігравати конструктивну роль у припиненні цієї війни,

– сказав американський посадовець.

Насамкінець Рубіо припустив, що Сполучені Штати – єдина країна у світі, яка може зіграти цю роль у спробі завершити війну.

Нагадаємо, 12 – 14 липня в Баку відбулись неформальні консультації між експосадовцями з Німеччини та Росії щодо війни проти України. Зустріч відбулась без відома влади Азербайджану. У МЗС України відповіли, що значення таких зустрічей для мирного процесу близьке до нуля.