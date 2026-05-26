"Цікаво вийшло": Зеленський пожартував про Лукашенка після приїзду Тихановської до Києва

У Києві пройшов IV саміт міст та регіонів. На ньому виступав Володимир Зеленський, який пожартував над заявою Олександра Лукашенка.

Подробиці виступу Володимир Зеленський опублікував у власних соцмережах.

Що сказав президент України?

Зеленський подякував представникам усіх країн за візит. Серед гостей цьогорічного саміту були представники: Польщі, Франції, Австрії, Румунії, Норвегії, Німеччини, Португалії, Італії, Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Чехії, Словаччини, Бельгії, Британії, Фінляндії, Нідерландів, Сполучених Штатів, Словенії, Молдови та Північної Македонії, Швейцарії.

Більшість із вас абсолютно чітко розуміє та відчуває, що означає вислів "За нашу і вашу свободу". Саме так ми зараз захищаємося в Україні, саме так були захищені свобода й незалежність багатьох інших у нашій Європі,

– заявив президент України.

Він підкреслив, що весь вільний світ має бути готовим прийти на допомогу тому, хто став жертвою несправедливих ударів та загарбницьких війн.

Що сказав Зеленський про Лукашенка?

Президент України серед всіх гостей звернув особливу увагу на представників двох сусідніх країн.

Вперше в такому нашому форматі – представники Білорусі. І нещодавно Лукашенко сказав, що президентам України та Білорусі вже час зустрітися. Цікаво вийшло: сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська,

– пожартував Володимир Зеленський.

Також президент України підкреслив присутність мера Будапешта. Він висловив сподівання, що обидві країни покращать свої відносини та додав, що це важливо для всіх в Європі.

У четвер, 21 травня, білоруський диктатор запропонував українському президенту Володимиру Зеленському зустрітись у будь-якій точці Білорусі чи України. Він сказав, що відкритий до діалогу про українсько-білоруські відносини. Міністр закордонних справ України прокоментував цю заяву, яку він назвав "дивною", і додав, що в української сторони є з ким зустрічатися та обговорювати весь спектр питань.

Після цієї заяви лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська приїхала до Києва 25 травня, а 26 травня, зустрілася з Володимиром Зеленським. Вона підкреслила, що "Україна ніколи не була загрозою для Білорусі".