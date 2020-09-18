Перша зустріч "Люблінського трикутника": про що домовились сторони
Дипломати з України, Литви та Польщі 17 вересня вперше провели спільну зустріч у форматі "Люблінського трикутника". Щоправда, розмовляли вони по відеозв’язку та й загалом – визначали основні напрями діяльності новоствореної платформи. Про що домовились – далі.
Про першу зустріч у форматі "Люблінського трикутника" повідомляє пресслужба МЗС України.
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Про що говорили і домовились дипломати з Литви, Польщі та України:
- Участь у відеоконференції брали визначені координатори "Люблінського трикутника": від України – Василь Боднар, від Литви – Далюс Чекуоліс, від Польщі – Марцін Пшидач.
- Вони окреслили основні напрями діяльності трикутника та погодилися забезпечувати сталу взаємодію формату на різних робочих рівнях.
- Так, одним із основних завдань "Люблінського трикутника" має стати координація дій трьох держав з ефективної протидії актуальним викликам і загрозам спільній безпеці.
- Серед пріоритетних тем у співпраці: спільна протидія гібридним загрозам з боку Росії, зокрема у боротьбі з дезінформацією. Окремо зазначили важливість збереження тісної співпраці у рамках міжнародних організацій.
- Заступники міністрів домовилися також розпочати тристоронні тематичні консультації на рівні директорів департаментів МЗС трьох країн.
- Важливу увагу координатори приділили ситуації в Білорусі та деяких інших країнах регіону.
- Василь Боднар поінформував своїх колег про основні цілі Кримської платформи та запросив Польщу і Литву до активної співпраці в її рамках, мета – деокупація Криму.
Окрім того, сторони обговорили підготовку наступної зустрічі глав МЗС "Люблінського трикутника", яка за ініціативою міністра Дмитра Кулеби має відбутися в Києві.