Дипломати з України, Литви та Польщі 17 вересня вперше провели спільну зустріч у форматі "Люблінського трикутника". Щоправда, розмовляли вони по відеозв’язку та й загалом – визначали основні напрями діяльності новоствореної платформи. Про що домовились – далі.

Про першу зустріч у форматі "Люблінського трикутника" повідомляє пресслужба МЗС України. Раніше Ми зможемо протистояти агресії РФ: Кулеба сказав, що змінить "Люблінський трикутник" Про що говорили і домовились дипломати з Литви, Польщі та України: Участь у відеоконференції брали визначені координатори "Люблінського трикутника": від України – Василь Боднар, від Литви – Далюс Чекуоліс, від Польщі – Марцін Пшидач.

Вони окреслили основні напрями діяльності трикутника та погодилися забезпечувати сталу взаємодію формату на різних робочих рівнях.

Так, одним із основних завдань "Люблінського трикутника" має стати координація дій трьох держав з ефективної протидії актуальним викликам і загрозам спільній безпеці.

ефективної Серед пріоритетних тем у співпраці : спільна протидія гібридним загрозам з боку Росії, зокрема у боротьбі з дезінформацією. О кремо зазначили важливість збереження тісної співпраці у рамках міжнародних організацій.

кремо зазначили важливість збереження тісної співпраці у рамках міжнародних організацій. Заступники міністрів домовилися також розпочати тристоронні тематичні консультації на рівні директорів департаментів МЗС трьох країн.

Важливу увагу координатори приділили ситуації в Білорусі та деяких інших країнах регіону.

Василь Боднар поінформував своїх колег про основні цілі Кримської платформи та запросив Польщу і Литву до активної співпраці в її рамках, мета – деокупація Криму. Окрім того, сторони обговорили підготовку наступної зустрічі глав МЗС "Люблінського трикутника", яка за ініціативою міністра Дмитра Кулеби має відбутися в Києві. Зверніть увагу! Цікаво, що 17 вересня поки ще чинний президент Білорусі різко вирішив запровадити обмеження на західних і південних кордонах своєї держави. Ймовірно, це може бути пов’язано із першою зустріччю "Люблінського трикутника. Так, Лукашенко заявив, що закриває західні кордони з Литвою і Польщею, а на межі з Україною – посилює охорону.