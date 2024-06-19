Путін вперше за 24 роки відвідав КНДР для зустрічі з Кім Чен Ином. Перший такий візит відбувся аж у 2000 році, на початку правління російського диктатора.

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Яке значення візиту Путіна до Північної Кореї

За словами видання, Путін повернувся до країни-ізгоя тоді, коли сам втягнутий у найбільш смертоносний сухопутний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, а Кім Чен Ин володіє ядерним арсеналом.

Вашингтон і Сеул звинуватили КНДР в постачанні Росії артилерії, боєприпасів та іншого обладнання, щоб допомогти російським окупантам подолати снарядний голод взимку. За це Північна Корея, ймовірно, отримала продовольство, пальне та військові технології.

Поки Північна Корея і Росія заперечують існування угоди про постачання зброї, в Україні знаходять уламки ракет північнокорейського виробництва.

Питання полягає в тому, чи ризикує розквіт відносин Кім Чен Ина з Путіним підбадьорити північнокорейського деспота. Історично однією з головних причин, чому Північна Корея намагалася покращити відносини зі США, були переговори про послаблення санкцій. Але якщо Росія пропонує життєздатне довгострокове рішення для покращення економіки Північної Кореї, у Кіма менше стимулів покращувати відносини з Вашингтоном,

– пишуть аналітики.

Постійне місце Росії в Раді Безпеки ООН також робить це зближення особливо цінним для Кіма. Водночас Москва вживає заходів для остаточного скасування каральних економічних заходів проти КНДР.

До чого тут Китай

Тим часом візит Путіна до Пхеньяна загрожує погіршенням відносин Росії з головним політичним та економічним партнером – Китаєм. За даними журналістів, Путін хотів завітати до Пхеньяна ще торік, коли був з візитом у Пекіні, але китайська сторона наполегливо йому пояснила, що цього робити не варто.

Китайці, ймовірно, втомлені або збентежені тим, що Північна Корея та Росія стають занадто близькими,

– пояснив Деніел Пінкстон, експерт зі Східної Азії з Тройського університету в Сеулі.

Таке стратегічне партнерство між Росією і КНДР не тільки дратує Пекін, але й саме по собі не має міцного підгрунтя окрім ситуативної вигоди для обох сторін.

Диктатори завжди можуть порушити свої зобов’язання, тому вони не є надійними партнерами. Росія і Північна Корея є ображеними ревізіоністськими державами, але вони не мають спільних цінностей, окрім прагнення скасувати статус-кво,

– підсумовують аналітики.

Раніше також стало відомо, що сторони підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство". В рамках цього договору Росія може розвивати військово-технічне співробітництво з КНДР.