Путин впервые за 24 года посетил КНДР для встречи с Ким Чен Ыном. Первый такой визит состоялся аж в 2000 году, в начале правления российского диктатора.

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Каково значение визита Путина в Северную Корею

По словам издания, Путин вернулся в страну-изгоя тогда, когда сам втянут в самый смертоносный сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, а Ким Чен Ын обладает ядерным арсеналом.

Вашингтон и Сеул обвинили КНДР в поставках России артиллерии, боеприпасов и другого оборудования, чтобы помочь российским оккупантам преодолеть снарядный голод зимой. За это Северная Корея, вероятно, получила продовольствие, топливо и военные технологии.

Пока Северная Корея и Россия отрицают существование соглашения о поставках оружия, в Украине находят обломки ракет северокорейского производства.

Вопрос заключается в том, рискует ли расцвет отношений Ким Чен Ына с Путиным подбодрить северокорейского деспота. Исторически одной из главных причин, почему Северная Корея пыталась улучшить отношения с США, были переговоры об ослаблении санкций. Но если Россия предлагает жизнеспособное долгосрочное решение для улучшения экономики Северной Кореи, у Кима меньше стимулов улучшать отношения с Вашингтоном,

– пишут аналитики.

Постоянное место России в Совете Безопасности ООН также делает это сближение особенно ценным для Кима. В то же время Москва принимает меры для окончательной отмены карательных экономических мер против КНДР.

При чем здесь Китай

Между тем визит Путина в Пхеньян грозит ухудшением отношений России с главным политическим и экономическим партнером – Китаем. По данным журналистов, Путин хотел посетить Пхеньян еще в прошлом году, когда был с визитом в Пекине, но китайская сторона настойчиво ему объяснила, что этого делать не стоит.

Китайцы, вероятно, уставшие или смущены тем, что Северная Корея и Россия становятся слишком близкими,

– объяснил Дэниел Пинкстон, эксперт по Восточной Азии из Тройского университета в Сеуле.

Такое стратегическое партнерство между Россией и КНДР не только раздражает Пекин, но и само по себе не имеет прочного основания кроме ситуативной выгоды для обеих сторон.

Диктаторы всегда могут нарушить свои обязательства, поэтому они не являются надежными партнерами. Россия и Северная Корея являются оскорбленными ревизионистскими государствами, но они не имеют общих ценностей, кроме стремления отменить статус-кво,

– заключают аналитики.

Ранее также стало известно, что стороны подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". В рамках этого договора Россия может развивать военно-техническое сотрудничество с КНДР.