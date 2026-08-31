Є привід для обережного оптимізму, – експерт припустив, що обговорював Бессент із Сілуановим

31 серпня на саміті G20 міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з російським чиновником Антоном Сілуановим. Напередодні проміжних виборів у США Вашингтон може суттєво змінити свою тактику щодо Москви.

Адже наближення виборчого циклу в Сполучених Штатах змушує Білий дім шукати ефективні інструменти впливу на міжнародній арені. Таку думку 24 Каналу висловив експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, зауваживши, що Вашингтон розглядає посилення фінансово-економічного тиску на Москву.

Розмова Бессента із Сілуановим

За словами експерта, оскільки до проміжних виборів у США 3 листопада залишається все менше часу, Дональду Трампу необхідно демонструвати виборцям конкретні результати. Оскільки силовий інструментарій наразі відкладений убік, Білий дім робить головний акцент на фінансовому вимірі.

Очевидно, є логіка в тому, що Бессент із Сілуановим обговорювали в першу чергу виключно фінансовий момент. Схожою могла бути розмова, коли директор ЦРУ попереджав російське керівництво у Москві про те, що у Трампа серйозно налаштовані зосередитися на економічних інструментах,

– підкреслив Жовтенко.

Він додав, що з трійки основних торгових партнерів Ірану – Китаю, Індії та Росії – саме Москва є найслабшою ланкою. Тому Вашингтону найпростіше та найвигідніше тиснути саме на російський режим.

Водночас чутки про повернення до минулорічних мирних планів чи ультиматумів не мають під собою підґрунтя. Натомість Кремль зараз найбільше потерпає саме від економічної нестабільності та фінансових обмежень.

Є привід для обережного оптимізму. Можливо, росіянам би хотілось повернутись до 28 пунктів, які були минулого року, до ультиматумів тощо. Однак у них це не виходить. Це видно по багатьох параметрах. Зокрема, Трамп відчуває об'єктивну слабкість путінського режиму. Ця слабкість полягає не лише в нездатності прорвати фронт чи захистити свої об'єкти від українських ударів, а й у критичному стані економіки та фінансів,

– зауважив він.

Експерт наголосив, що Трамп зазвичай займає позицію сильнішого та намагається тиснути на слабшого. Нинішня ситуація дає Україні та європейським союзникам шанс скористатися моментом для посилення власних позицій.

Жовтенко припустив, про що говорили Бессент та Сілуанов: дивіться відео