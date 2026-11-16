Екстрена зустріч Трампа, Сі та Путіна вже цього тижня закінчить війну чи посіє хаос?

Інсайдери стверджують, що головними темами переговорів стануть Іран та ядерне роззброєння, а Україну хочуть винести за дужки. Це абсурд. Навіщо Пекіну скорочення озброєнь? У Китаю приблизно шістсот боєголовок проти понад п'яти тисяч у США та Росії. Сі Цзіньпін не обмежуватиме власний потенціал. До того ж Китаю стратегічно невигідно, щоб війна в Україні зараз припинялася. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Пекін спостерігає, як українські удари виносять російську нафтопереробку та виснажують ресурси Кремля. Що слабша Москва, то дешевішою сировиною вона платитиме китайцям. Путін скочується до статусу сировинного васала Сі. Тож рятувати кремлівського диктатора Китай не поспішає.

Сумашедші ідеї розміну та перевірка для НАТО

Водночас виринають сумашедші ідеї Трампа про обмін Донбасу на членство в НАТО. Це класична розводка! Як прийняти в Альянс державу без контролю над власними кордонами? П'ята стаття вимагає чіткої лінії відповідальності, інакше союзникам доведеться негайно вступити у війну з Росією, до чого Захід не готовий. Володимир Зеленський справедливо наголошує: такі кулуарні торги неприйнятні.

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Здати свої території заради абстрактної обіцянки, яку згодом заблокує якась Угорщина чи Словаччина за подачку від Кремля, – це самогубство. Тим паче, що реальну функцію НАТО сьогодні виконує виключно Україна. Саме ми б'ємо по законних цілях агресора на відстані понад тисячу кілометрів: палає Усть-Луга в Ленінградській області, горить станція "Самара", де народжується нафта Urals. Поки дипломати вагаються, ЗСУ примушують ворога до тверезості силою.

Апетити Путіна та параліч європейської рішучості

Відчуваючи нерішучість Заходу, Путін нахабніє. Його апетити ростуть: він уже марить поверненням до кордонів 1997 року, позбавленням Британії та Франції ядерної парасольки, а незабаром вимагатиме й капітуляції Європи.

Авторитарний режим завжди створює фіктивний шантаж, щоб вибити реальні поступки. Проте замість жорсткої відсічі європейські еліти демонструють розгубленість.

Болгарія та Польща вже заявляють про брак коштів на фінансування допомоги Києву, Варшава гальмує програму PEARL. На цьому тлі прокидається "Мати Тереза" Ангела Меркель і цинічно виправдовує переговори з Путіним 2015 року. Вона відбілює себе, хоча саме її політика замирення агресора, блокування зброї та "Північний потік-2" привели війну в Європу. Москва бачить цю слабкість і розколює континент.

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Паніка в Кремлі та дефіцити в холодильниках

Уся бравада Москви – спроба приховати катастрофу. Вкиди пропагандистів про наказ Радбезу ліквідувати Зеленського, Буданова чи Малюка – прямий наслідок паніки через удари по російському тилу. Росіяни намагалися знищити наше керівництво понад двадцять разів, адже легітимна влада – основа спротиву та військової допомоги союзників.

Справжня війна вже постукала в холодильник росіянина. Понад сімдесят відсотків населення Росії переглядають харчовий кошик, а більше 52 відсотків пригнічені й не бачать майбутнього.

На тлі оцінок Financial Times про 650 тисяч загиблих окупантів до кінця року та щоденного вибивання НПЗ у Кремля тануть ресурси. Дефіцит дизелю невдовзі паралізує логістику й постачання в усій імперії.

Технологічна вразливість і світовий безлад

Паралельно світ накриває хаос. Авіаколапс у США із зупинкою тисяч рейсів довів кричущу вразливість критичної інфраструктури. Чи це диверсія російських або північнокорейських хакерів, чи атака агентів штучного інтелекту – технологічні збої та маніпуляції корпорацій на кшталт обмежень Starlink показують, наскільки крихким є сучасний світопорядок.

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Тристоронній саміт Трампа, Сі та Путіна не принесе миру – він лише помножить хаос і підживить маніпуляції Кремля. Справжнє закінчення війни вирішується не на фальшивих переговорах, а на палаючих нафтопереробних заводах Росії та лінії фронту.

Поки ворог не втратить фізичної змоги воювати, жодні дипломатичні папірці не матимуть сили.