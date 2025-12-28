Інакше Трамп не зустрічався б із Зеленським: чого варто очікувати з 1 січня

Зеленський анонсував зустріч з американським президентом. Він висловив впевненість, що багато що може вирішитися до настання 2026 року. Розмова має відбутися 28 грудня у Флориді, в період між Різдвом і Новим роком, коли в США не прийнято працювати, адже настав святковий період.

На цьому у розмові з 24 Каналом наголосив політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, що у цей час політичне життя у Сполучених Штатах завмирає повністю.

Трамп прагне оголошення новорічного перемир'я

Дата 28 грудня, за переконанням політтехнолога, була обрана саме американською стороною – Трампом. Йдучи на діалог з Зеленським у святковий період, лідер США намагається зробити піар-жест у вигляді новорічного миру.

Американський президент, на думку політтехнолога, хоче продемонструвати, що це він запросив Зеленського, з яким проведе розмову і потім скаже, що про все з ним домовився. Трамп, як прогнозує Шейтельман, оголосить про це публічно, а потім зателефонує Путіну та скаже, аби той підписав мирну угоду і сторони припинили вогонь з нового року.

"Тоді Трамп увійде в історію з таким новорічним миром. Не став би він просто заради узгоджень позицій кликати до себе. Серйозно повірити, що Трамп сяде торгуватися із Зеленським щодо Слов'янська тв Краматорська, я не готовий. Хіба тільки це обговорюватимуть і кому який відсоток ЗАЕС належить? Звісно, що ні. Вони сядуть говорити про те, як змусити Путіна зараз це підписати", – вважає Шейтельман.

Зауважте! Зеленський має намір під час діалогу з Трампом оприлюднити новий 20-пунктний мирний план. Президент США натомість заявив, що поки він особисто не схвалить певні положення, вони реалізованими не будуть. Трамп запевнив, що планує також найближчими днями провести розмову з Путіним.

Зустріч Трампа та Зеленського: які прогнози дають експерти?