Компліменти, жарти і несподівані запитання: ексклюзивні деталі із зустрічі Трампа і Зеленського

Під час саміту НАТО 8 липня 2026 року відбулась зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Американський лідер був у хорошому настрої, багато спілкувався з журналістами та неодноразово позитивно відгукувався про українського президента.

Ведучий Даніель Ткіє, який був присутній на пресконференції Трампа і Зеленського, розповів 24 Каналу, що цього разу між політиками було помітно більше довіри. Головними темами стали постачання ракет для систем Patriot, можливість ударів по Росії та подальший тиск на Москву.

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Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського

Даніель Ткіє зазначив, що одним із найважливіших результатів зустрічі Зеленського та Трампа для України може стати рішення щодо ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Такий був запит для України, і так виглядає, що Трамп погодиться надання ліцензії на виробництво цих ракет в Україні,

– сказав ведучий.

Також, за його словами, Дональд Трамп підтримує можливість далекобійних ударів України по території Росії. Американський президент розуміє, що це є важливим інструментом впливу на Кремль.

Однак щодо України Трамп не виглядав так, ніби вже має чіткий план, як змусити Кремль завершити війну.

Він (президент США – 24 Канал) досі не визначився щодо подальшого тиску на Росію. Можливо, не впевнений, як примусити Володимира Путіна до миру,

– зазначив Ткіє.

Він додав, що Трамп позитивно відгукувався про Володимира Зеленського та називав його сильним лідером у воєнний час, який справляється зі своїми обов'язками.

Крім цього, між українською та американською делегаціями відбувалась закрита частина переговорів. Журналістів запросили лише на перші 10 – 15 хвилин зустрічі, однак навіть цей вступ затягнувся через активне спілкування між учасниками.

Ми очікували кілька вступних коментарів для журналістів, а це перетворилося на досить довгу розмову з президентом Зеленським, українською делегацією, Пітом Гегсетом і Марко Рубіо. Пішло до того, що він (Трамп – 24 Канал) питав журналістів, що йому сказати Путіну, бо він йому сьогодні зателефонує. Хтось сказав запитати, коли той завершить війну. Трамп відповів, що це хороше питання,

– розповів ведучий 24 Каналу.

Він підсумував, що після зустрічі можна говорити про покращення відносин між Трампом і Зеленським. Однак питання того, як саме Вашингтон планує домогтися завершення війни від Росії, залишається відкритим.