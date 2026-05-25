Наступні 6 місяців мають стати максимальною стабілізацією роботи країни, – Арахамія

У понеділок, 25 травня, відбулася зустріч фракції "Слуга народу" з президентом Зеленським. Під час засідання обговорювалися питання економічних викликів й основні завдання для країни на найближчий період.

У пріоритеті – забезпечити стійкість державних інституцій, підтримку армії, своєчасні виплати людям, роботу енергетики, економіки та місцевого самоврядування. Про це ввечері 25 травня повідомив голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Важливо На фронті наші позиції сильніші, – Зеленський

Як Арахамія прокоментував проведену нараду?

За словами керівника фракції, країна повинна й надалі виконувати кроки, необхідні для просування до членства в Європейському Союзі.

Окремо було порушено питання дипломатичних зусиль. Арахамія наголосив, що країні потрібен не "заморожений" конфлікт, а реальний шлях до миру, який передбачає збереження життів, посилення міжнародної підтримки та збільшення тиску на державу-агресора.

Для цього важливими є сильна позиція України, внутрішня єдність і злагоджена робота всіх державних інституцій.

Усі розуміють: наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни,

– підкреслив Арахамія.

Про що говорив Зеленський під час зустрічі?

Володимир Зеленський висловив припущення, що активна фаза війни може завершитися до листопада 2026 року. Він зазначив, що Україна має розуміння можливих шляхів для досягнення цього результату.

Водночас в Офісі Президента у коментарі для 24 Каналу підтвердили, що такі слова справді звучали, однак наголосили: йдеться радше про наявність плану щодо припинення гарячої фази конфлікту, а не про гарантований прогноз.

Також в ОП підкреслили, що реалізація цього сценарію можлива лише за певних умов, зокрема, залежно від формату та розвитку відносин із міжнародними партнерами.