24 Канал
Вперше за 7 років Зеленський зустрівся з головами фракцій Ради – з кожним окремо
26 травня, 23:00
Оновлено - 23:27, 26 травня

Анастасія Колеснікова

26 травня Володимир Зеленський провів кілька окремих зустрічей із керівниками парламентських фракцій та груп. Раніше очікувалося, що це буде одна велика спільна нарада.

За інформацією джерел "Української правди" у Верховній Раді, у зустрічах із президентом також брали участь спікер парламенту Руслан Стефанчук, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та керівник Офісу президента Кирило Буданов. 

З ким зустрічався Зеленський і про що говорили?

Один із керівників парламентських фракцій повідомив, що формат окремих зустрічей виявився ефективним. 

За даними "РБК-Україна", розмови тривали приблизно з 12:00 до 18:00. На зустрічах підіймалися різні теми – не лише те, що стосується парламентської роботи. Втім, деталі залишаються невідомими. 

Серед тих, з ким зустрівся Володимир Зеленський:

  • Олег Кулініч, група "Довіра";
  • Юрій Бойко, група "Платформа за життя та мир";
  • Антоніна Славицька, група "Відновлення України";
  • Ігор Палиця, група "За майбутнє";
  • Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина";
  • Олександра Устінова, фракція "Голос";
  • Петро Порошенко, фракція "Євросолідарність";
  • Дмитро Разумков, міжфракційне об'єднання "Розумна політика".

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що такий формат зустрічей відбувається вперше за 7 років президентства Зеленського.

Пізніше Порошенко написав у Facebook, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським сторони домовилися проводити такі переговори регулярно. 

Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч. Її ініціювали на прохання лідерів фракцій на погоджувальній раді і важливо, що у президента нас почули,
 – написав лідер "Євросолідарності".

За його словами, діалог між владою та парламентом важливий в умовах війни, а багато викликів можна подолати лише спільно.

Нагадаємо, що 25 травня Володимир Зеленський зустрівся з нардепами з фракції "Слуга народу". За даними ЗМІ, під час зустрічі з депутатами фракції "Слуга народу" президент висловив сподівання, що гаряча фаза війни може завершитися до листопада 2026 року. 

За словами політика, Україна має план, як досягти відповідних домовленостей із Росією. 

В Офісі президента підтвердили, що Зеленський справді говорив про таку можливість, але наголосили: усе залежить від певних умов, зокрема підтримки партнерів і гарантій безпеки.

