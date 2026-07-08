Там небезпечно через українські дрони, – Зеленський на питання Трампа про поїздку у Москву
У турецькій Анкарі 8 липня триває другий день саміту НАТО. На його полях зустрілися президенти Зеленський і Трамп.
Останній поцікавився в українського колеги, чи поїде він у Москву, передає 24 Канал.
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Що сказав Зеленський Трампу?
Зеленський відповів Трампу, що їхати у Москву взагалі не варто.
Там небезпечно, там дрони українські літають,
– зауважив президент.
За його словами, для потенційної зустрічі краще було б знайти інше місце, наприклад, у Європі.
Нагадаємо, що нещодавно Зеленському знову висунули пропозицію поїхати на зустріч з Путіним у Москві. Натомість український президент запропонував провести її у Костянтинівці, про "окупацію" якої брехали росіяни.
Але у Кремлі "відмазали" Путіна від цього, заявивши, що "столиця Росії – Москва".
До речі, Трамп заявив, що 8 липня поговорить із Путіним. За його словами, диктатор "хоче швидко завершити війну".