Кремль обурений, що Зеленський не відповів на пропозицію щодо зустрічі у Москві

У Кремлі розкритикували Володимира Зеленського за те, що він нібито не відреагував на запрошення зустрітись із Володимиром Путіним у Москві. Росія наразі не бачить інших місць для можливих переговорів.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, цитує російський "Интерфакс".

Що сказали у Кремлі про зустріч?

Як заявив Пєсков, Росія повторно запросила Зеленського на перемовини з Путіним. Проте, за його словами, президент України нібито ніяк не відреагував на запрошення.

Водночас прессекретар Кремля прокоментував можливість перемовин президентів в іншій країні, зокрема в ОАЕ. Але він відкинув таку ідею. Водночас Пєсков дав зрозуміти, що Кремль не розглядає іншого місця, окрім як Москву.

Ми поки що говоримо про Москву. Як кажуть дипломати, тут евентуальні міркування недоречні,

– додав Пєсков.

Що передувало?