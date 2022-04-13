Зустріч Зеленського і Путіна може вирішити принципові розбіжності, – Подоляк

Переговори між Росією та Україною продовжуються у робочих підгрупах. Водночас зустріч президентів потрібна, аби закінчити війну та вирішити принципові розбіжності.

Переговори між Україною та Росією тривають

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що переговори тривають в онлайн режимі, наразі увага зосереджена на юридичних нюансах.

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Наразі переговорний процес відбувається в онлайн-форматі на рівні робочих підгруп. Обговорюються юридичні нюанси. У цьому сенсі, безумовно, важко. З погляду комунікації – важко,

– зауважив Подоляк.

Що потрібно, аби зустріч президентів відбулась

Крім того, радник наголосив, що зустріч президентів безумовно потрібна, адже це допоможе зупинити війну. Однак, щоб відстоювати свою позиції Україна повинна довести, що вміє воювати. Власне вона уже це довела.

На рівні президентів можна вирішити принципову суперечку між Україною та Росією, зупинити війну. Але для того, щоб ця зустріч відбулася, потрібно мати певні позиції. Для України певні позиції чіткі – ми маємо довести, що вміємо воювати, ми це вже довели,

– наголосив Подоляк.

Також, за словами Подоляка, потрібно довести, що Росія втрачатиме через війну дуже багато, не лише у санкційному, економічному сенсі, а й на полях битв. Так під час переговорів значно простіше відстоюватиме свою позицію.

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