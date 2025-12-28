Зустріч Зеленського і Трампа пройшла дуже змістовно, але є що опрацювати додатково, – ЗМІ
Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом добігла кінця. Вона пройшла дуже змістовно.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Дивіться також Зеленський і Трамп домовляться про послідовність втілення пунктів мирної угоди
Які результати зустрічі Трампа і Зеленського?
У "РБК-Україна", посилаючись на джерела в команді президента, заявили, що є над чим попрацювати додатково, але це була одна з найважливіших зустрічей за увесь час. Зауважимо, що після неї лідери зідзвонилися з європейськими партнерами.
Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що телефонна розмова тривала понад годину. Під час неї обговорили конкретні дії для припинення війни.
У розмові взяли участь президент Франції Емманюель Макрон, британський прем'єр Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, польський лідер Кароль Навроцький, генсек НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.