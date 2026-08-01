Ставка на того, хто попереду: республіканець розповів, як пройшла зустріч Зеленського з Трампом

Західні ЗМІ оцінили нещодавню зустріч Зеленського із Трампом як успішну. Президент США зараз прихильний до України завдяки вдалим діям Сил оборони проти Росії.

Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус. За його словами, Трамп завжди симпатизує сильним. Сили оборони України забезпечили своїй державі зараз такий імідж.

Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа?

Як наголосив Пінкус, Трамп зараз робить ставку на Україну, яка останнім часом створила Росії проблеми на полі бою і перебуває попереду. При цьому Сили оборони вже мають багато рішень щодо дронів, які зацікавили багато країн на Заході. Зокрема й Сполучені Штати.

Україна вміє придумувати та реалізовувати ті рішення, яких навіть немає на Заході. Не дивно, що Сполучені Штати співпрацювали з Україною, аби та допомогла захистити військові бази в арабських країнах,

– зазначив Пінкус.

Яким був візит Зеленського до США: дивіться відео 24 Каналу

До того ж Трамп з повагою поставився до Зеленського під час його візиту до Сполучених Штатів. Видно, що відносини між президентами сильно покращилися.

Подивіться, як це роздратувало оточення Путіна. Вони сподівалися, що старі претензії та звинувачення знову спливуть між Трампом і Зеленським,

– сказав Пінкус.

Додамо, президент США сказав, що для нього була велика честь зустрітися із Володимиром Зеленським. Політологиня-американістка Олександра Філіпенко зауважила, що на позицію Трампа зараз впливають настрої американців і передвиборчі інтереси політиків у США.