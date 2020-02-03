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      Зустріч Зеленського і Ердогана у Києві: онлайн-трансляція

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      Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган / president.gov.ua

      У понеділок, 3 лютого, президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідує Україну з офіційним візитом. Він зустрінеться з Володимиром Зеленським. Під час зустрічі обидва лідери планують підписати цілу низку спільних договорів.

      Офіційна частина зустрічі з Володимиром Зеленським розпочалась об 11 ранку, а о 16 президенти візьмуть участь в українсько-турецькому бізнес-форумі.

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      Дивіться відеотрансляцію зустрічі Володимира Зеленського і Реджепа Ердогана:

      Як проходитиме візит Ердогана в Україну і про що можуть домовитися

      Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган мають спершу провести зустріч віч-на-віч, а потім і за участі ключових міністрів. Самі міністри також матимуть двосторонні зустрічі між собою.

      Після засідання буде підписано спільну заяву президентів. Там підіб'ють підсумки попереднього року і визначать основні завдання на поточний рік.

      Посол України у Туреччині Андрій Сибіга наголосив, що візит Реджепа Ердогана до Києва є дуже важливим для міждержавних відносин України і Туреччини. Зокрема, за підбором питань, які обговорюватимуться.

      Український дипломат, зокрема, висловив сподівання, що буде підписано низку документів, що стосуватимуться сфери міграційного співробітництва. За його словами, це зменшить кількість бюрократичних процедур при подорожах громадян.

      Також Україна очікує підписання угоди про взаємне визнання водійських прав, що стане практичним кроком, спрямованим на посилення захисту прав громадян обох країн.

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      Сторони підпишуть документ про співробітництво між службами з надзвичайних ситуацій. Він, наприклад, повинен сприяти взаємодії на випадок трагедій і надзвичайних подій.

      Також заплановано, що буде підписано угоду, за якою Туреччина надасть близько 50 мільйонів доларів на потреби української армії, зокрема на закупівлі озброєння. Загалом на різних етапах реалізації є близько 50 спільних проєктів у сфері військово-технічного співробітництва.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Туреччини Реджеп Ердоган Торгівля
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