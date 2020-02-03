Зустріч Зеленського та Ердогана: які угоди підписали Україна та Туреччина

У межах візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана офіційні Київ і Анкара підписали низку двосторонніх документів. Зокрема, мовиться про угоду щодо військово-фінасового співробітництва та угоду про взаємне визнання водійських прав.

За результатами засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною, сторони підписали:

угоду про військово-фінансове співробітництво,

Документ передбачає фінансову допомогу українській армії від Туреччини. Також Київ і Анкара домовилися "надати імпульс" співпраці в авіаційній галузі, зокрема щодо будівництва та постачання літаків АН-178.

протокол про втілення фінансової допомоги,

угоду про взаємне визнання водійських прав.

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Крім того, очільники стратегічних відомств двох держав підписали:

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Управлінням на випадок катастроф і надзвичайних ситуацій МВС Туреччини. У документі мовиться про співробітництво в сфері запобігання катастрофам і надзвичайним ситуаціям, а також ліквідації їх наслідків.

Меморандум про взаєморозуміння щодо переговорів про угоду про зону вільної торгівлі. Підписали документ очільники Міністерства розвитку економіки та сільського господарства України та Міністерства торгівлі Туреччини.

За словами Зеленського, це дасть поштовх представникам обох країн, які працюють над текстом угоди про зону вільної торгівлі. Відповідний сигнал отримають і представники міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва. Український президент додав, що вони з Ердоганом поставили собі за мету підвищити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 мільярдів доларів.

Угоду про співпрацю архівних служб України та Туреччини.

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