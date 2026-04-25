Нові внески в PURL та рух України в ЄС: Зеленський розповів про результати зустрічі на Кіпрі

Президент України Володимир Зеленський заявив про прогрес у співпраці з європейськими партнерами після серії зустрічей на Кіпрі. Він також окреслив подальші кроки на шляху до членства України в ЄС.

Про це Зеленський розповів в ефірі телемарафону.

Про що вдалося домовитися на Кіпрі?

За словами глави держави, під час переговорів три європейські країни підтвердили нові внески у програму PURL, що має важливе значення для підтримки України на тлі постійних атак. Зеленський наголосив, що ці ресурси необхідні насамперед для захисту енергетичної інфраструктури та логістики.

Президент також повідомив про розблокування фінансового пакета допомоги та запровадження 20-го пакета санкцій проти Росії. Водночас одним із ключових завдань Київ вважає відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Євросоюзу.

Зеленський висловив упевненість, що процес рухається відповідно до плану, попри попередні труднощі. Він додав, що Україна розраховує у 2026 році відкрити всі переговорні кластери та працює над тим, щоб пришвидшити цей процес уже найближчими місяцями.

Коментуючи можливість прискореного вступу до ЄС, президент зазначив, що серед європейських країн існують різні підходи, однак є спільне розуміння: Україна має отримати членство якнайшвидше і повністю на нього заслуговує.

Президент підкреслив, що нинішня безпекова ситуація в Європі робить взаємну інтеграцію необхідною як для України, так і для самого Євросоюзу, тому процес має бути максимально динамічним з обох сторін.

