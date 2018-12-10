Зустріти Новий рік в Україні чи в Європі: порівняння цін

Українці почали частіше мандрувати Україною. Екскурсійні тури Україною набувають усе більшої популярності. За оцінками фахівців, попит на них лише у 2018 році зріс майже на 15%. До того ж, збільшується і пропозиції турів – окрім традиційних місць українцям пропонують відкривати для себе нові напрямки.

Колись-от Житомир не входив до переліку туристичних міст. Та місцеві туристичні оператори намагаються цю ситуацію виправити і показати, що можна відпочити не тільки в Карпатах на Новий рік.

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Особливий попит мають новорічні тури Україною. Більшість з них триває в середньому чотири дні. Зокрема, зустріч Нового року у Вінниці або Житомирі обійдеться від двох з половиною тисяч гривень. Майже стільки ж коштуватиме мандрівка до Луцька та Рівного.



У "не надто туристичних" містах зустріч Нового року обійдеться у понад 2,5 тисячі

А от ціни у Львів або Івано-Франківськ стартують від трьох з половиною тисяч на кожного. До вартості входять проїзд, проживання та екскурсії. Ціна буде залежати від обраного готелю. Додатково оплачується святковий бенкет – у середньому 800-2000 гривень з кожного.



У Карпатському регіоні ціни значно вищі

Популярністю на новорічні свята користуються також і тури Європою.

У нас зараз дуже багато пропозицій польотів від лоукостерів. Можна сформувати тури у Стамбул, європейські міста, наприклад, Рим чи Барселону, і ціна на такі тури стартуватиме від 150 євро. Погодьтеся, це доступно, та і є з чого вибрати,

– розповіла директор туристичної фірми Катерина Соломатова.

Автобусні ж тури Європою обійдуться ще дешевше. Наприклад, вікенд у Будапешті коштує у середньому 90 євро. Проте, не забудьте додати обов'язковий платіж щонайменше у 30 євро на екскурсії, 150 гривень на страхування та певну суму – на новорічний бенкет.

Нагадаємо, 24 канал детально розібрався, скільки відпочиватимуть українці впродовж новорічних та різдвяних свят у січні 2019 року. Календар вихідних допоможе вам визначити офіційні вихідні, за допомогою яких ви зможете спланувати час на відпочинок.