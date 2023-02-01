Кривдили та принижували дівчат: поліція взялася за організаторів п'яних вечірок у Києві

На жаль, під час повномасштабної війни Росії проти України знаходяться також ті, хто чинить злочини не менш жахливі, ніж самі окупанти. Як-от хлопці, які приїхали до Києва на справжнє "полювання".

Історія про них облетіла мережу та викликала обурення у спільноти. А все тому, що хлопці, ймовірно, накачували дівчат снодійним, кривдили їх та викладали все це в мережу. Все про цю моторошну ситуацію розповідає 24 Канал.

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Переїхали до Києва на "полювання"

Передовсім почнімо з того, через кого все це сталося. І ми, на жаль, маємо підозру, що в нашій країні не один такий "герой". Просто про інші випадки ніхто не наважувався говорити публічно.

У нашому випадку мовиться про Андрія та його друзів. Хлопець, як розповідають у мережі, перебрався до Києва та разом зі своїми друзями влаштували справжнє полювання. А його гасло звучить так: "Покажемо вам, які кругом ш***и".



Хлопці вирішили показати, що всі навколо – легкої поведінки / Скриншот з соцмереж

Відомо, що це група хлопців з Івано-Франківська. Їх кілька людей, віком по 20 років. За наявною інформацією, вони влаштовують вечірки, куди кличуть дівчат. Їх там накачують алкоголем, а також, як зазначають у мережі, снодійним. Після цього непритомних дівчат знімають на відео, домагаються та кривдять. І все це викладають в інстаграмі.

Кривдять та насміхаються

Хлопці, використовуючи той факт, що дівчата абсолютно нічого не можуть контролювати. Вони на відео лізуть до вагін жертв, знімають статеві губи. Ба більше, обурюються на камеру через наявність волосся в інтимних зонах.

Паралельно вони намагаються одягнути біле пальто. Хлопці в інстаграмі розказують, які дівчата легковажні, і як вони непристойно себе поводять. Мовляв, з такими вони справи не хотіли б мати. І від цього стає ще моторошніше. Адже вони свідомо накачують дівчат, чекають, коли вони втратять свідомість, а після цього – кривдять та скаржаться на легковажність тих, хто не може сказати "Ні!"

У будь-яких стосунках важливо дотримуватися правила взаємної згоди. Якщо партнерка або партнер не сказала або сказав "Так", то ні про які подальші кроки й мови бути не може. Але, на жаль, ці хлопці чхати хотіли на це важливе правило.

І фрази про те, що дівчата легковажні, бо самі прийшли на вечірку з алкоголем – не виправдання. Адже це не означає, що їх потрібно споювати, підсипати щось та потім ґвалтувати.

Хлопці вирішили спіймати хайп. Правда, зробили це у моторошний, а також незаконний спосіб. І, відзначимо, цим уже займаються правоохоронці.

Реакція самих хлопців вражає

Після розголосу один з хлопців вирішив в інстаграмі висловитися з цього приводу. Він наголосив, що свою позицію пояснювати не збирається.

Моя аудиторія, яка за мною слідкує, розуміє чим я займаюсь, для чого я це роблю і що насправді відбувається на тусовках. Усі, хто адекватно це сприймає – має голову на плечах і я дуже щасливий, що маю свідому аудиторію, а тупе стадо, яке начиталося постів в інтернеті пішли на***",

– цинічно заявив хлопець.

Він, наче мантру, повторював те, що силоміць дівчат на ці вечірки ніхто не затягує. І що алкоголь чи наркотики вони споживали самі. Разом з тим йому спало на думку поскаржитися на те, що після таких випадків він не впевнений, що зможе побудувати з кимось стосунки. Мовляв, побачене на вечірках його шокувало.



Хлопець скаржиться, що його шокувало побачене / Скриншот з соцмереж

Ви лише вчитайтеся. Його шокувало, що дівчата, які були непритомними, не могли сказати "Ні!" кривдникам. Але йому не спало на думку бодай словом обмовитися, що він з друзями чинив огидні та злочинні дії. Про каяття взагалі не може бути мови, адже він вважає себе на всі 100% правим.

Правоохоронці вже займаються цією справою

Близько 11:00 надійшло повідомлення від Нацполіції. У ньому йшлося про те, що наразі проводяться обшуки в організаторів цих вечірок. Поліцейські відразу ж взялися за відпрацювання цієї справи, коли мережею почали поширюватися фото та відео, на яких хлопці кривдять дівчат.

Наразі вже встановлені фігуранти, а також місця їхнього перебування. Правоохоронці проводять необхідні слідчі та розшукові заходи у рамках розпочатого кримінального провадження.



Правоохоронці проводять обшуки у фігурантів справи / Фото Нацполіції

Оперативники карного розшуку та міграційної поліції спільно зі слідчими проводять обшуки за адресами проживання фігурантів справи, а також в орендованих ними помешканнях.

Користувачі мережі вимагають покарання

Переважна більшість користувачів мережі, у коментарях під дописами про злочини хлопців, вимагають для них покарання. Адже вони повинні відповідати за злочинні дії, які скоїли. Ось лише деякі з них:

"Жесть. Там той "апєратар" собі назнімав на довічне. Сподіваюсь, таки отримає те, на що заслужив";

"Який п***ець, у мене навіть слів немає. Що має бути у голові, щоб так поводитися з живими людьми...";

"На жаль, таке трапляється, і часто звинувачують дівчат. Так можливо вони пішли випили, потанцювали, але не для того, щоб з них знущалися";

"Для всіх дуже розумних, хто пише, що якщо дівчата там – значить вони за. ЗГОДА – це не відсутність слова "НІ", а наявність слова "ТАК" на пряме питання!";

"Жертва не винна у злочині. Усю цю маячню про "віктимну поведінку" треба у школі з дітей викорчовувати. І найголовніше – з батьків. Дуже сумно. Сподіваюся, що злочинці понесуть відповідне покарання".

На жаль, були й ті, хто підтримував хлопців і засуджував дівчат. Мовляв, вони прийшли на вечірку та зловживали алкоголем. Але ми вкотре наголошуємо, що НІХТО не повинен бути у небезпеці лише тому, що прийшов на вечірку. І надмірне споживання алкоголю – не ознака того, що людина готова, щоб з нею робили все, що заманеться.

Наразі цією резонансною справою займаються правоохоронці. Маємо надію, вони притягнуть до відповідальності цих злочинців. А ця моторошна ситуація раз і назавжди стане уроком для тих, кому чисто гіпотетично може спасти на думку чинити такі злочини. Будь-які такі дії мають бути покарані. А ви, якщо стали свідком чогось подібного, не будьте байдужими. Зверніться до правоохоронців.