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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      Зведемо рахунки з маніяком Леніним, – депутати поскандалили в Раді через ринок землі

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      Потрураєв заявив, що Україна покінчить з Леніним та Сталіним
      Потрураєв заявив, що Україна покінчить з Леніним та Сталіним / 24 канал

      Народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що Україна нарешті покінчить з комунізмом, прийнявши законопроєкт про відкриття ринку землі. Противників відповідного документу він назвав "міньйонами" Росії, яка вбила мільйони українців.

      На початку розгляду законопроєкту про відкриття ринку землі в парламенті фракція "Слуга народу" оточила трибуну Верховної Ради. Потураєв повідомив, що він з колегами зробить все, щоб українцям повернули землю раз і назавжди.

      Цікаво! Під Радою проходить мітинг проти відкриття ринку землі, принесли свиню в труні: фото

      Сьогодні Україна остаточно поховає комунізм, ми нарешті зведемо рахунки з маніяком Леніним і людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства землі,
      – зазначив він.

      Потураєв назвав противників законопроєкту про відкриття ринку землі нащадками Єжова та Берії – кривавих катів українського народу. Нардеп вказував пальцем на депутатів з ОПЗЖ, які намагалися блокувати трибуну.

      За словами нардепа, "Слуги народу" не дозволять знову перетворити українців на рабів. Також додав, що в усіх сусідів України є ринок землі. Тому він повинен бути і в українців. 

      Людей мають право користуватися власною землею та заробляти на ній,
      – сказав Потураєв.

      Разом із колегами він вигукував "Землю – українцям!", та додав, що сьогодні з цим буде покінчено раз і назавжди, українцям повернуть землю.

      У відповідь на слова Потураєва Рабінович назвав його покидьком, який хоче продати землю України.

      Виступ Потураєва у Верховній Раді: дивіться відео

      Що передбачає законопроєкт про ринок землі?Законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільгосппризначення всіх форм власності.

      Відповідно державну та комунальну землю можна буде купити на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.

         Що відомо про Микиту Потураєва?

      • Український політик, народний депутат 9-го скликання від партії "Слуга народу".
      • Працював на керівних посадах у медіахолдингу "Стар Лайт Медіа", був директором "Фокус Медіа".
      • Обіймав посаду першого заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
      • Радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань.
      • Зі серпня 2019 року заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, голова підкомітету з питань інформаційної політики.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Вадим Рабінович Слуга народу Ринок землі Верховна Рада Новини України Скандал
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