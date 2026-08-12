Повітряні сили змінюють ранкові зведення щодо балістики: Ігнат пояснив причину

Повітряні сили змінюють формат ранкових зведень про застосування Росією балістичних ракет під час масованих атак. У таких повідомленнях більше не розкриватимуть точну кількість запущених, збитих, подавлених або тих ракет, які не досягли цілей.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Чому Повітряні сили змінюють зведення?

Повітряні сили ЗСУ повідомили про зміни у форматі ранкових зведень щодо результатів бойової роботи під час масованих атак. Йдеться передусім про балістичні ракети – військове керівництво вирішило обмежити оприлюднення конкретних цифр щодо їх кількості.

Однак зберігатиметься традиційний формат ранкових повідомлень про результати бойової роботи за ніч, однак інформація щодо балістики буде подаватися більш узагальнено.

Юрій Ігнат пояснив, що проблема виникає тоді, коли в офіційному зведенні після масованої атаки з'являється співвідношення запущених та збитих балістичних ракет.

Скажімо у липні 2026 року ворог застосував понад 450 ракет різних типів, майже 200 із них – ті, що атакують по балістичній траєкторії. Але… наприклад: прилетіло 28 балістичних, ставимо офіційне повідомлення – 28/0. Результат – "ПС не збили жодної ракети", і пишуть усі наші медіа і тиражують по всій країні,

– заявив він.

Ігнат наголосив, що такі формулювання також активно використовує російська пропаганда.

"А ворожі ресурси лише усе це скрінять і тиражують у себе, аплодуючи стоячи! Ну хіба недостатньо інфи, що ворог завдав масованого удару по місту балістикою, є влучання на 10-ти локаціях?! Про це йде мова", – написав Ігнат.

У Повітряних силах окремо підкреслили, що громадяни й надалі отримуватимуть оперативні повідомлення про повітряні цілі. Інформація цілодобово публікуватиметься в Telegram, Viber та WhatsApp.

Управління комунікацій Командування Повітряних сил також продовжить надавати медіа узагальнену інформацію щодо застосування Росією балістичних ракет та інших засобів повітряного нападу.

Нагадаємо, раніше Ігнат закликав українські медіа та телеграм-канали не робити акцент у заголовках на кількості балістичних ракет, які не вдалося збити під час масованих атак. Він заявив, що такі формулювання створюють викривлене уявлення про роботу української ППО.

Російські пропагандисти активно використовують українські публікації, зокрема заголовки про нібито "незбиті ракети". За його словами, під час масованих ударів важливо враховувати загальну картину атаки, а не зводити її результати лише до показників перехоплення балістичних цілей.

Водночас представник Повітряних сил визнав, що Україна має об'єктивну проблему з недостатньою кількістю засобів протидії балістичним ракетам і очікує на допомогу західних партнерів.