У Фонді Притули роз'яснили, хто покриває зарплати та скільки тратять щороку на адміністрування

У мережі зараз активно обговорюють витрати Фонду Притули. Були припущення, нібито 20% задоначених коштів витрачають на зарплати та адміністрування. Засновник фонду заперечив це і розставив всі крапки над "і" щодо фінансування.

На своїй фейсбук-сторінці Сергій Притула відповів на хибні припущення та пояснив, звідки насправді Фонд бере гроші на адміністрування.

Хто покриває зарплати у Фонді Притули?

В інтерв'ю "Українській правді" засновниця медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич сказала, що вони не витрачають 20% коштів на статутну діяльність як це роблять великі благодійні фонди Притули, Стерненка, Лачена, Чмута.

Опісля журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що у публічній звітності Фонду Притули відсутні дані про витрати на зарплати та операційну діяльність співробітників.

Сам Сергій Притула зазначив, що його фонд "не відбирав і не відбирає" на статутну діяльність "жодного відсотка" з донатів людей та бізнесу на потреби військових чи цивільних.

Довідково. Фонд Притули в останньому звіті за 2024 рік доповів про збори на 2,2 мільярда гривень.

Зарплати та операційні витрати фонду покриваються коштами, які відокремлено виділяють на нашу інституційну діяльність наші партнери,

– зазначив волонтер.

За його словами, до прикладу, у лютому фонд підтримали:

Інтернет-магазин і маркетплейс Rozetka,

фонд Zagoriy Foundation

український підприємець, співзасновник Uklon та інвестиційного фонду Nezlamni Дмитро Дубровський,

monobank,

агропромисловий холдинг "Астарта",

сайт Work.ua,

інтернет-магазин Brain,

бренд UA PHILANTHROP,

Благодійний фонд родини Джуринських,

Центр досліджень безпілотних систем ЦДБС,

ТОВ "Армко-Інжинірінг",

компанія "Шліфарб".

"Перелік партнерів, які підтримують мілітарні проєкти фонду, гуманітарні проєкти та інституційку, ми щомісячно оприлюднюємо на ресурсах фонду і я на своїй сторінці у ФБ", – наголосив Притула.

Чи дійсно Фонд Притули витрачає 400 мільйонів на рік?

Пізніше журналіст Ніколов припустив, що на своє функціонування Фонд Притули може витрачати 400 мільйонів гривень на рік, зазначивши, що Притула "жодним чином не заперечив оцінку 20%".

Він зауважив, що великі державні закупівельні компанії типу "Агенції оборонних закупівель" чи Держвідновлення мають менший відсоток на свою діяльність – максимум до 5%.

Після цього Притула поспілкувався із Ніколовим, прояснивши й цю ситуацію.

Волонтер зазначив, що витрати на його фонд складають значно меншу суму – це близько 5 мільйонів гривень на місяць, тобто приблизно в 7 разів менше, озвученої спочатку суми.

"І ще раз – гроші на адміністрування фонду не йдуть з донатів, і взагалі не залежать від обсягу зібраних коштів. Бо це окреме фінансування від донорів Фонду", – підсумував Ніколов.

