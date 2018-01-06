Звільнений з трирічного полону "кіборг" відпросився з госпіталю додому на Різдво

Додому, після трьох років полону, повернувся житель Сумщини кулеметник Олександр Морозов. Його звільнили напередодні Нового року разом зі ще 74 бранцями.

Олександр досі проходить обстеження у військовім шпиталі. І лише на Святвечір Сашко відпросився додому. Привітати бійця у його рідному місті Ромни урочисто зібрався півтора тисячний натовп.

Це рідні, друзі, наречена Олександра, побратими по службі, земляки. Вони протягом усіх 3 років писали звернення до Президента, допомагали родині Морозових та пришвидшували повернення бійця додому.

Читайте також: Новий етап обміну полоненими на Донбасі обговорять 5 січня

28-річний захисник Донецького летовища спочатку вважався зниклим безвісти. Згодом його знайшли в списках полонених "ДНР".

Психологічно це було реально дуже важко... про це знають лише мої рідні, яким я писав листи. Щодо тих хлопців, які ще залишилися, то це якраз ті пацани, з якими я там і був. Там залишилися одні з найкращих. І ви навіть не уявляєте, наскільки важко було, що нас забирають, а вони там досі залишаються,

– розповів він.

Нагадаємо, 27 грудня відбувся найбільший обмін полоненими. Україна повернула додому 73 своїх громадян, натомість віддала бойовикам 233 особи.