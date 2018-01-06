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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Звільнений з трирічного полону "кіборг" відпросився з госпіталю додому на Різдво

19:18, сьогодні 841 Читать новость на русском

Додому, після трьох років полону, повернувся житель Сумщини кулеметник Олександр Морозов. Його звільнили напередодні Нового року разом зі ще 74 бранцями.

Олександр досі проходить обстеження у військовім шпиталі. І лише на Святвечір Сашко відпросився додому. Привітати бійця у його рідному місті Ромни урочисто зібрався півтора тисячний натовп.

Це рідні, друзі, наречена Олександра, побратими по службі, земляки. Вони протягом усіх 3 років писали звернення до Президента, допомагали родині Морозових та пришвидшували повернення бійця додому.

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28-річний захисник Донецького летовища спочатку вважався зниклим безвісти. Згодом його знайшли в списках полонених "ДНР".

Психологічно це було реально дуже важко... про це знають лише мої рідні, яким я писав листи. Щодо тих хлопців, які ще залишилися, то це якраз ті пацани, з якими я там і був. Там залишилися одні з найкращих. І ви навіть не уявляєте, наскільки важко було, що нас забирають, а вони там досі залишаються,
– розповів він.

Нагадаємо, 27 грудня відбувся найбільший обмін полоненими. Україна повернула додому 73 своїх громадян, натомість віддала бойовикам 233 особи.

Теги: Новини України АТО Суми Кіборги Донецький аеропорт Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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