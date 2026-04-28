Чергового топчиновника Нацполіції звільнено: які деталі відомі

Топчиновника Андрія Рубеля 28 квітня було звільнено з посади начальника Департаменту стратегічних розслідувань. Наразі нового керівника не призначено.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомили у Нацполіції.

Що відомо про кадрові зміни у Нацполіції?

У Національні поліції підтвердили звільнення Андрія Рубеля з обійманої посади. Водночас причини такого кадрового рішення наразі не розголошуються.

Поки триває процедура призначення нового керівника, Департамент стратегічних розслідувань тимчасово очолюватиме заступник Рубеля.

Що ми знаємо про Андрія Рубеля?

Згідно із даними з відкритих джерел, Рубель народився у 19983 році. Вже у 2004 завершив навчання у Національній академії внутрішніх справ і обійняв посаду оперуповноваженого карного розшуку в Солом'янському районі Києва.

У поліції Рубель працював понад 15 років. Він обіймав різні посади – від роботи в підрозділах Києва та області до служби в ГУБОЗ МВС, карному розшуку та внутрішній безпеці.

У 2020 – 2021 роках він очолював поліцію Харківщини, а з жовтня 2022 року – Департамент стратегічних розслідувань.

Які зміни у Нацполіції відбулись нещодавно?

Після інциденту із втечею поліцейських під час теракту у Києві 18 квітня у правоохоронних органах відбулась низка кадрових змін. Нагадаємо, тоді правоохоронці втекли від терориста, залишивши цивільних, зокрема 12-річну дитину, просто на вулиці.