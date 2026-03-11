Потужний удар, – військовий оглядач розібрав, чим Кремлю загрожують дії ЗСУ на Дніпропетровщині

Українське командування заявило, що Сили оборони фактично вибили ворога з Дніпропетровської області. Нашим воїнам вдалося звільнити 400 квадратних кілометрів території.

Наступ ворога на Дніпропетровщину був не тільки військовою, але й інформаційною кампанією. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, зауваживши, що Росія докладала максимум зусиль, щоб зайти у нову область.

До теми Просунулись углиб позицій ворога й звільнили чимало територій: в ISW розкрили секрет тактики ЗСУ

Що для ворога означає звільнення Дніпропетровщини?

Росія надавала великого значення заходу окупаційного війська у Дніпропетровську область. Хоча мовилось про малі групи солдатів, але Кремль подавав це як "стратегічну перемогу". Як тільки там з'явилися перші загарбники, росіяни почали висувати претензії на цю область.

На цьому тлі всередині України також ширились дуже песимістичні настрої. Хоча у цей час найважчі боєзіткнення велися під Покровськом і Мирноградом, а межі Дніпропетровщини перетнули лише кілька ворожих солдатів.

Росія подавала це як стратегічний успіх. Тепер виходить, що на одному з напрямків вони стратегічно програли. Звільнення Дніпропетровщини – серйозний удар і виклик,

– наголосив військовий оглядач.

Цікаво, що Кремль знову відправив росіян на вірну загибель, адже результативність знищення окупантів є дуже високою. Всі втрати ворога у Дніпропетровській області виявилися марними. Ба більше, Збройні Сили України звільнили ці території швидше, ніж ворог їх захоплював.

Цілком ймовірно, що зараз Путін почне розповідати, що окупаційна армія не відступила, а буцімто "вирівнює фронт" або вигадає інше пояснення. Втім, безумовно, очільник Кремля матиме негативні політичні наслідки.

Зверніть увагу! Генерал армії Микола Маломуж розповів, що Україна довго готувалася до контрнаступальної операції, російський виступ на Дніпропетровщині обов'язково треба було "зрізати". Відтак відбулася успішна операція, оперативні дії фактично завдяки десантно-штурмовій бригаді.

Також важливо сказати, що тепер під загрозою плани ворога на Запорізьку область. Російське військове командування не раз говорило, що після Дніпропетровщини нібито зможуть "розвинути стратегічний успіх" і просуватимуть далі.

Ситуація на Дніпропетровщині: дивіться на карті

Окупанти досі заявляють про успіх біля Гуляйполя, Олександрівки. Вони справді тиснуть на цих напрямках, але все це відбувається коштом великих втрат. Цілком ймовірно, що там також повториться ситуація як на Дніпропетровщині.

Що відомо про контрнаступ України?