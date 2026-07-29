Федоров сказав, чи готовий ще повернутися до Міноборони

Михайло Федоров заявив, що у випадку пропозиції президента Зеленського повернутися на посаду міністра оборони погодиться на неї. Він зазначив, що готовий до всіх викликів.

Про це колишній міністр оборони сказав в інтерв'ю для "Української правди".

Що сказав Федоров про повернення в Міноборони?

Михайло Федоров заявив, що стовідсотково готовий повернутися в Міноборони. Особливо він звернув увагу на активне суспільство, яке проявило свою позицію.

Злитися з цієї ситуації вже не вийде,

– зазначив Федоров.

Водночас він додав, що люди мають зрозуміти, що його задача – не працевлаштуватися.

"Я дуже спокійно поставився до того, що не уряд. Все окей. Мені не потрібна будь-яка посада. Я знаю, чим займатися, я знайду свій шлях. Мене точно не потрібно працевлаштовувати", – додав ексміністр.

За його словами, якщо повертатися в уряд, враховуючи ту місію, яку він бачить, потрібна функціональна посада. І це – Міністерство оборони.

І я розумію всі виклики, які нас чекають. Я до цього точно готовий. Якщо ні, є інші шляхи, як досягати цієї візії,

– наголосив Федоров.

Нагадаємо, що він також прокоментував причину свого звільнення з Міноборони. Вона пов'язана із закупівлями та тендерами.

За його словами, "дуже багато людей" оточили Міноборони і його як міністра, бо команда почала перебудовувати багато різних процесів всередині.

Почався певний тиск, і приблизно з початку квітня було зрозуміло, що градус піднімається.