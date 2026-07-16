Рада пішла на канікули, так і не розглянувши призначення міністра оборони

Верховна Рада 16 липня завершила засідання, так і не розглянувши призначення міністра оборони України та міністра закордонних справ. Новий Кабінет Міністрів був сформований, однак два ключові зовнішньополітичні та оборонні напрямки залишилися без затверджених керівників.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, парламент більше не планує збиратися до 18 серпня, тому кадрові рішення можуть бути відкладені.

Коли можуть ухвалити рішення щодо нових міністрів оборони та закордонних справ?

За призначення нового Кабміну загалом проголосували 264 парламентарі. Водночас питання щодо двох ключових посад залишилося відкритим – Міноборони та Міністерство закордонних справ наразі не отримали нових очільників.

Після голосування за уряд фракція "Слуга народу" мала провести окреме засідання, на якому могли обговорити кандидатуру нового міністра оборони. Однак, за словами Ярослава Железняка, зустріч фактично тривала кілька хвилин і не завершилася ухваленням рішення.

Як і треба було очікувати, ніякого засідання фракції "Слуги народу" щодо міністра оборони не буде. Точніше, вона була пару хвилин, де сказали, що на посаду Міноборони шукають іншу кандидатуру, ніж Клименко (але і не Федоров),

– заявив Железняк.

За його словами, депутати обговорювали можливість ще одного засідання ввечері 16 липня.

"Сказали, що може щось о 21:00 буде (але думаю чергова байка) або вже у серпні… 18 серпня, для розуміння", – написав народний депутат.

Железняк також наголосив, що після формування нового уряду Михайло Федоров уже остаточно не виконує обов’язки міністра оборони. Таким чином, після його відставки посада глави оборонного відомства залишається вакантною.

Ось така історія: міністра закордонних справ немає, міністра оборони немає, голови СБУ немає, голови Зовнішньої розвідки немає,

– зазначив Железняк.

Водночас раніше серед можливих кандидатів на посаду міністра оборони називали очільника Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка. Після цього Володимир Зеленський висунув нового кандидата на посаду міністра оборони України. Президент пропонує нинішнього тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ Євгена Хмари.

Зауважимо, що джерела 24 Каналу стверджували, що народним депутатам повідомили про можливість проведення зустрічі 16 липня орієнтовно о 21:00. Саме під час цього засідання можуть розглянути питання призначення нового керівника Міністерства оборони.

Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк підтвердила, що питання ще не закрите.