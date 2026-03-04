Вперше з 2023 року Сили оборони звільнили більше територій, ніж втратили, – ISW

За останні два тижні лютого 2026 року українські сили звільнили більше територій, ніж втратили. Це сталося вперше з часу літнього контрнаступу у 2023 році.

Про таке ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Скільки територій звільнила Україна у 2026 році?

За даними аналітиків ISW, з 1 січня українським силам вдалось повернути під свій контроль близько 257 квадратних кілометрів.

У період з 14 по 20 лютого Сили оборони збільшили площу звільнених територій ще майже на 33 квадратних кілометрів, а з 21 по 27 лютого – близько на 57 квадратних кілометрів.

Востаннє українські війська досягли чистого приросту під час літнього контрнаступу 2023 року, коли українські війська здобули 377 квадратних кілометрів у червні 2023 року, 257 квадратних кілометрів у липні 2023 року та 1,47 квадратних кілометрів у вересні 2023 року,

– йдеться у звіті.

Також аналітики прокоментували заяву Володимира Зеленського, у якій він повідомив, що з початку 2026 року оборонці звільнили 460 квадратних кілометрів території. Вони зауважили, що їхня методологія картографування може недооцінювати просування Сил оборони, оскільки фіксує максимальні оцінки російського контролю допоки не з'являться достатні докази з відкритих джерел, які, власне, дозволять аналітикам впевнено стверджувати, що ці позиції більше не перебувають під контролем Росії.

Також там зазначили, що нині лінія фронту в Україні стала "пористою" – це додало додаткової складності у визначення контролю тієї чи іншої сторони над місцевістю.

Попри деяку різницю у даних президента та аналітиків ISW, останні наголосили, що успіхи української сторони в лютому 2026 року заслуговують на увагу.

У звіті йдеться, що локальні українські контратаки навряд чи переростуть у масштабний наступ. Імовірно, російські війська з часом стабілізують ситуацію та знову спробують просуватись уперед. Водночас останні дії Сил оборони зірвали плани Росії, які передбачали підготовку підґрунтя для весняно-літнього наступу у 2026 році. Тепер ворожій армії доведеться спершу зміцнити оборону, а вже потім намагатись повернути втрачені позиції, кажуть експерти.

В Інституті вивчення війни вважають, що російське командування "живе в альтернативній реальності", оскільки ставить нереалістичні терміни просування на фронті, які аж ніяк не відповідають реальним можливостям солдатів. Це стосується декількох важливих напрямків, зокрема Донеччини.

Аналітики вкотре відзначили величезні втрати російської армії, які не співмірні із прогресом на полі бою.

Російські війська витратили значні ресурси та людські ресурси, намагаючись виконати цілі командування, проте за останні чотири роки не змогли досягти значного прогресу,

– наголосив ISW.

Яка наразі ситуація на фронті?