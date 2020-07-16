Звільнення викраденого підприємця в Києві: з’явилося відео спецоперації КОРДу
Нацполіція опублікувала відео операції спецпідрозділу КОРД зі звільнення підприємця Сергія Ткаченка, викраденого у Києві 1 липня. Про звільнення чоловіка стало відомо 15 липня.
Зловмисники тримали Ткаченка прикутим до батареї у підвальному приміщенні одного з будинків у Голосіївському районі Києва. Голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що 5 вдалося затримали 5 зловмисників. Повідомляє 24 канал.
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За словами Ткаченка, викрадачі катували його, вимагаючи велику суму грошей.
"Затримані – громадяни України, переважно мешканці Києва. Один – уродженець Донецької області, другий – уродженець Луганської області", – розповів Клименко.
Дивіться відео затримання викрадачів бізнесмена Ткаченка в Києві:
Напередодні заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що наразі з Ткаченком працюють медики, а його життю нічого не загрожує. Зовсім скоро він повернеться до своїх рідних.
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Що відомо про викрадення Ткаченка
- Ткаченка викрали прямо з салону краси 1 липня 2020 року.
- Як розповіли очевидці, двоє невідомих надягли на бізнесмена кайданки, посадили в сіре авто і повезли у невідомому напрямку.
- Сім'я бізнесмена заявляла, що його викрали російські силовики.
- До того Ткаченко протягом кількох років судився з Росією за "віджатий" в окупованому Криму бізнес.
- У березні 2020 року російський суд заочно арештував Ткаченка.