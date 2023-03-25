Хто може звільнитися з військової служби з 1 квітня в Україні

Військовослужбовці мають право звільнитися зі служби навіть під час дії воєнного стану, якщо на це є вагомі підстави.

Закон про військовий обов'язок і військову службу регулює проходження служби в Україні, а також передбачає підстави для звільнення з військової служби та тривалість несення служби від час війни і в мирний час.

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Звільнення з військової служби: підстави

. Під час воєнного стану, для військовослужбовців, у яких закінчилися строки служби вказані в статті 23 Закону , звільнення можливе після оголошення демобілізації або завершення воєнного стану, або у разі, якщо є підстави для звільнення, вказані в статті 26 цього ж закону.

За віком – мова про досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

За станом здоров'я – на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

У зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

За сімейними обставинами. І ось тут перелік причин уже ширший, переважно вони пов'язані з вихованням дитини, зокрема:

у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

у зв'язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я;

у зв'язку з наявністю дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;



Підстави для звільнення з військової служби / Фото АрміяInform

Щодо жінок, підстави наступні:

військовослужбовці-жінки можуть звільнитись з військової служби – у зв'язку з вагітністю;

або перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

Якщо ж у парі обоє військових, то звільнення з військової служби можливе:

одному із подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

якщо військовослужбовець самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років;

якщо на утриманні військовослужбовця перебуває троє і більше дітей віком до 18 років.

Що потрібно знати

Зауважте, підстави для звільнення з військової служби та підстави для відстрочки від мобілізації, викладені в статті 23 Закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, відрізняються, тому наявність підстав для відстрочки не означає, що громадянин має право звільнитися з військової служби.

Якщо особа, яка має право на відстрочку, не скористалася своїм право в ТЦК, пройшла військово-лікарську комісію та отримала мобілізаційне розпорядження, вона втрачає право на відстрочку.