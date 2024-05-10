Військові можуть отримати звільнення для догляду для хворою дитиною: що для цього потрібно

Українські військові мають право на тимчасове звільнення від службових обов’язків, якщо це необхідно для догляду за хворою дитиною. Така норма почала діяти віднедавна.

Це регулюється змінами до Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Вони набули чинності 3 травня.

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Як отримати тимчасове звільнення

Правозахисники розповіли, що згідно з новим законодавством, військові можуть отримати тимчасове звільнення для догляду за хворою дитиною до 14 років. Його надає командування військової частини, де перебуває чоловік.

Водночас період, на який дається таке звільнення, становить не більш як 14 календарних днів. А для підтвердження цієї обставини потрібен медичний документ з лікарні, в якому вказано, що ваша дитина потребує стаціонарного лікування.

Зверніть увагу, що це не вид відпустки, а тимчасове звільнення від служби. А отже немає обмежень в тому, скільки разів на рік ви можете його отримати. Якщо маєте підстави – обовʼязково повинне надаватися,

– наголосили у "Принципі".

Окрім цього, військові продовжують отримувати грошове забезпечення протягом всього періоду догляду за дитиною.

Хто може звільнитися зі служби

Згідно з чинним законодавством, питання демобілізації закріпленні у статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Строк служби для рядових, сержантів, старшин, молодших, старших та вищих офіцерів під час дії воєнного стану є таким: