Звільнення військових за указом президента матиме пріоритет над контрактами, – Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що наприкінці осені 2026 року розпочнеться часткове звільнення з армії військових, які служать з 2022 року або раніше. Цей указ президента матиме пріоритет над підписаними контрактами.

Про це Федоров сказав у новому інтерв'ю для ТСН.

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Хто зможе звільнитися зі служби?

За словами міністра, право на звільнення зі служби визначатимуть за двома основними параметрами – тривалістю військової служби від початку російської агресії у 2014 році та кількістю бойових днів.

Якщо ви, наприклад, з 2022 року, і у вас велика кількість бойових днів, то ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента наприкінці цього року,

– сказав Федоров.

Міноборони також планує запровадити спеціальний калькулятор, що дозволить військовослужбовцям самостійно дізнатися орієнтовний термін свого звільнення.

Водночас, як зазначив Федоров, кількість військових, яких звільнятимуть щомісяця, а також порядок їхнього звільнення залежатимуть від ситуації на фронті та можливих мобілізаційних рішень Росії.

Для тих, хто завершить службу, передбачать шестимісячну відстрочку від повторного призову, причому кожен день участі в бойових діях додатково подовжуватиме цей термін ще на один день.

Окремо Михайло Федоров наголосив, що указ матиме пріоритет навіть для тих, хто встиг підписати новий контракт.

За його словами, у випадку, якщо військовий підпише контракт на 24 місяці, але підпаде під критерії звільнення у листопаді або грудні, саме норми указу матимуть першочергову дію, і його звільнення відбудеться незалежно від умов контракту.

Нагадаємо, в Україні з 15 червня офіційно запрацювала нова система військових контрактів із чітко визначеними термінами служби. Вони передбачають гарантовану відстрочку, оновлену систему виплат, додаткові бонуси за бойову роботу та можливість отримувати надбавки залежно від складності завдань.

Оформити перехід на новий контракт можна через застосунки "Армія+" та "Резерв+", через центр рекрутингу або безпосередньо через військову частину.