Звинувачують інженера: ДБР завершило розслідування загибелі трьох бійців на фронті

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо ексначальника інженерної служби однієї з військових частин Донеччини. Його недбалість призвела до загибелі 3 військових.

Трагедія з бійцями Збройних сил України трапилася ще у 2021 році. Тепер слідчі територіального управління ДБР Краматорська завершили досудове розслідування.

Читайте також Печерський суд Києва зобов'язав ДБР закрити кримінальну справу проти столичного девелопера

ДБР завершило розслідування загибелі 3 військових

Правоохоронці вважають, що недбалість колишнього начальника інженерної служби однієї з військових частин призвела до загибелі трьох військовослужбовців ЗСУ.

Ексначальник знав, що на дорозі у районі Новолуганського Бахмутського району Донецької області були закладені протитанкові міни. Проте він не позначив вибухові пристрої попереджувальними знаками та не огородив небезпечну ділянку.

Ба більше – ексвійськовослужбовець не поінформував командування про наявність мін та не вжив заходів щодо їхнього знешкодження.

Колишнього начальника інженерної служби обвинувачують у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

Обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Трагедія з підривом українських бійців: що відомо

Вранці 14 лютого 2021 року група військових, пересуваючись дорогою з одного командного пункту на інший, підірвалася на мінах. Троє з них загинули.

Усі бійці служили в 59-ій окремій мотопіхотній бригаді. Тоді обірвалося життя Олександра Войтенка, В'ячеслава Олексієнка та Дмитра Мироненка.

Державне бюро розслідувань після трагедії відкрило кримінальне провадження.

Зверніть увагу – чому Україні не вдасться втекти від війни: дивіться відео