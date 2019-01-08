17:55
8 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Перезавантаження "Путін ОС". Чому патріарх Тихон кинув Миколу ІІ
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Найвеличніший шоумен Онуфрій. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:42, 7 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      Звіряче масове вбивство на Одещині: з’явилися нові деталі

      699 Читать новость на русском
      ЗМІ повідомили нові подробиці масового вбивства на Одещині (ілюстративне фото)
      ЗМІ повідомили нові подробиці масового вбивства на Одещині (ілюстративне фото) / Соцмережі

      У масовому вбивстві, що сталося напередодні у Ізмаїльському районі Одещини, підозрюється співмешканець однієї з жертв, а імовірним мотивом злочину могли стати ревнощі.

      Про це пише видання "Думская" з посиланням на власні джерела у прокуратурі.

      Читайте також: Не втікав, але бороду поголив: аргументи сторін у справі вбивства співробітника УДО

      Також ресурс розкрив деякі деталі цієї моторошної трагедії.

      "За даними наших джерел у прокуратурі, на тілах жертв є колото-різані рани від ножа та сокири. У скоєному підозрюють співмешканця жінки. Мотивом злочину могли стати ревнощі",– пишуть журналісти.

      Нагадаємо, 24 канал з посиланням на поліцію Одещини повідомляв, що в Ізмаїльському районі області в одному із приватних помешкань виявили зі слідами насильницької смерті тіла чотирьох осіб: господаря, двох чоловіків і жінки. Згодом правоохоронці сповістили, що імовірного злочинця вони затримали.

      Теги: Новини України ЗМІ Жертви Кримінальні новини Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Медицинский форум – новая площадка для диалога и проведения качественной реформы здравоохранения
      сьогодні , 17:00 Медицинский форум – новая площадка для диалога и проведения качественной реформы здравоохранения
      Андрій Доценко 65
      Передвиборча агітація: як не плутати інформацію з рекламою
      сьогодні , 16:01 Передвиборча агітація: як не плутати інформацію з рекламою
      Яніна Ткачук 821
      Президентская гонка-2019 в Украине – выбор "непоймикого"
      сьогодні , 15:00 Президентская гонка-2019 в Украине – выбор "непоймикого"
      Ян Валетов 909
      Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      сьогодні , 14:01 Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      Ірина Поліщук 2055
      Політичний психолог – про шанси Зеленського на президентську посаду
      сьогодні , 13:37 Політичний психолог – про шанси Зеленського на президентську посаду
      2523
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      В Раді нарешті вирішили, скільки української музики має звучати на радіо
       18 травня 2016 , 16:54
      Російські ЗМІ закликають парафіян захищати вінницький храм від "нацистів"
       6 січня , 19:51
      Ярмоленко отримав меседж і цікаву оцінку від найкращого гравця Вест Хема
       2 серпня 2018 , 15:04
      Нові краш-тести EuroNCAP: експерти розбили водневе авто
       24 жовтня 2018 , 17:07
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук