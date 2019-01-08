Звіряче масове вбивство на Одещині: з’явилися нові деталі
У масовому вбивстві, що сталося напередодні у Ізмаїльському районі Одещини, підозрюється співмешканець однієї з жертв, а імовірним мотивом злочину могли стати ревнощі.
Про це пише видання "Думская" з посиланням на власні джерела у прокуратурі.
Читайте також: Не втікав, але бороду поголив: аргументи сторін у справі вбивства співробітника УДО
Також ресурс розкрив деякі деталі цієї моторошної трагедії.
"За даними наших джерел у прокуратурі, на тілах жертв є колото-різані рани від ножа та сокири. У скоєному підозрюють співмешканця жінки. Мотивом злочину могли стати ревнощі",– пишуть журналісти.
Нагадаємо, 24 канал з посиланням на поліцію Одещини повідомляв, що в Ізмаїльському районі області в одному із приватних помешкань виявили зі слідами насильницької смерті тіла чотирьох осіб: господаря, двох чоловіків і жінки. Згодом правоохоронці сповістили, що імовірного злочинця вони затримали.