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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

З'явилась інформація, де утримують проросійського бойовика з Бразилії Лусваргі

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Рафаель Лусваргі
Рафаель Лусваргі / Соцмережі

Громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі, у брав участь на боці окупантів у збройному конфлікті на Донбасі, утримується в одному із ізоляторів Дніпра.

Про це повідомили у Південно-східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції, пише "Радіо Свобода".

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Як підкреслили у відомстві, Лусваргі прибув до Дніпровської установи виконання покарань №4.

Крім того, видання зазначає, після того, як йому у Павлограді було обрано запобіжний захід у вигляді тримання пі вартою, бразильського бойовика доправили до ізолятора тимчасового тримання, що розміщується у цьому ж місті.

Нагадаємо, удень 4 травня представники праворадикальних організацій біля посольства Бразилії у Києві затримали Рафаеля Лусваргі, який раніше воював на боці проросійських найманців так званої "ДНР", і був навіть за це засудженим. Чоловіка привели до будівлі СБУ та вимагали від представників безпекового відомства вжити заходи. Згодом у Павлограді відбулося засідання суду за його справою. 

Хто такий Рафаель Лусваргі? Це військовий найманець із Бразилії, який воював на стороні терористів "ДНР". Він приїхав до України восени 2014 року. У Бразилії був працівником поліції. Слідство встановило, що до травня 2015 року Лусваргі перебував у складі так званого 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" 1-ї бригади "ДНР".

В інтерв'ю терористичним ЗМІ Лусваргі неодноразово хизувався тим, як "відпрацьовував" по блокпостах українських військових і отримав поранення під Донецьким аеропортом.

6 жовтня 2016 працівники СБУ затримали Лусваргі в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року він був засуджений до 13 років в'язниці, проте 18 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок бразильцю.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Дніпра Рафаель Лусваргі СІЗО
Джерело: 24 Канал
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