З'явилась інформація про кількість загиблих і зниклих безвісти на Донбасі прикордонників

З початку війни на Донбасі зникли безвісти 5, загинули 70 та було поранено 429 прикордонників. Також в 2017 році було зафіксовано 50 обстрілів позицій ДПСУ.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал у коментарі ресурсу "112.ua".

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"З початку війни зниклими безвісти вважаються 5 прикордонників. На жаль, ми не можемо стверджувати, живими є вони чи ні, але до того моменту, поки не буде чіткого розуміння, надія живе та ми будемо вважати їх безвісти зниклими. На сьогодні у нас є 70 загиблих, 429 поранених", – зазначив він.

Крім того, очільник Держприкордонслужби зауважив, що підрозділи підпорядкованого йому відомства продовжують виконувати завдання у складі об'єднаних сил.

"Варто відзначити, що зниження напруги в регіоні не відбувається. Продовжуються обстріли позицій, в тому числі і прикордонників. У минулому році було зафіксовано 50 таких фактів. В ДПСУ сьогодні числяться 19 тисяч військовослужбовців, які пройшли службу в районі АТО. Щодо фінансового забезпечення ми йдемо на рівні з ЗСУ та Нацгвардією", – констатував Цигикал.